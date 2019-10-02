Google будет предупреждать пользователей о ненадежных паролях

Также пользователей будут предупреждать о том, что они используют одинаковый пароль для нескольких аккаунтов и о том, что пароль слишком простой.

Новая функция Password Checkup диспетчера паролей Google будет предупреждать пользователей о том, что их пароли легко взломать.

Новую функцию запустили 2 октября, говорится в блоге Google.

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Password Checkup предлагать изменить пароли, которые он сочтет ненадежными. Также пользователей будут предупреждать о том, что они используют одинаковый пароль для нескольких аккаунтов и о том, что пароль слишком прост.

Сейчас проверить надежность паролей можно на сайте passwords.google.com или в специальном приложении для Android. Ранее эта функция была доступна только в расширении для браузера.

В Google отметили, что планируют по умолчанию встроить проверку паролей в браузер Chrome, для чего загружать отдельное расширение не потребуется.