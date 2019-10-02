цей матеріал доступний українською

Google будет предупреждать пользователей о ненадежных паролях

17:28, 02 октября 2019
Наука и IT
10 0
Иллюстрация / REUTERS

Новую функцию запустили 2 октября, говорится в блоге Google.

Читайте такжеВ США проведут новое расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Password Checkup предлагать изменить пароли, которые он сочтет ненадежными. Также пользователей будут предупреждать о том, что они используют одинаковый пароль для нескольких аккаунтов и о том, что пароль слишком прост.

Сейчас проверить надежность паролей можно на сайте passwords.google.com или в специальном приложении для Android. Ранее эта функция была доступна только в расширении для браузера.

В Google отметили, что планируют по умолчанию встроить проверку паролей в браузер Chrome, для чего загружать отдельное расширение не потребуется.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Google#пароли