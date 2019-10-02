Google будет предупреждать пользователей о ненадежных паролях
17:28, 02 октября 2019Наука и IT
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Также пользователей будут предупреждать о том, что они используют одинаковый пароль для нескольких аккаунтов и о том, что пароль слишком простой.
Иллюстрация / REUTERS
Новая функция Password Checkup диспетчера паролей Google будет предупреждать пользователей о том, что их пароли легко взломать.
Новую функцию запустили 2 октября, говорится в блоге Google.
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Password Checkup предлагать изменить пароли, которые он сочтет ненадежными. Также пользователей будут предупреждать о том, что они используют одинаковый пароль для нескольких аккаунтов и о том, что пароль слишком прост.
Сейчас проверить надежность паролей можно на сайте passwords.google.com или в специальном приложении для Android. Ранее эта функция была доступна только в расширении для браузера.
В Google отметили, что планируют по умолчанию встроить проверку паролей в браузер Chrome, для чего загружать отдельное расширение не потребуется.
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