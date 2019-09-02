Китайский аппарат обнаружил на Луне странное неизвестное вещество

Ученые понятия не имеют, что это вообще может быть, но его цвет и форма сильно отличаются от всего на спутнике Земли.

Странная и «похожее на гель» вещество было найдено на поверхности Луны китайским луноходом «Юйту-2». Материал имеет «необычный цвет». Команда ученых Китая пытается понять, что же это такое.

«Луноход «Юйту-2» входит в состав миссии «Чанг'э-4». Он обнаружил необычного цвета «гелеобразную» субстанцию во время исследований на обратной стороне Луны», - цитирует Newsweek китайские официальные СМИ.

Аппарат обнаружил свою находку на восьмой день исследовательской миссии в регионе, покрытом небольшими ударными кратерами. Ученые, которые участвуют в «Чанг'э-4», собирались отключить луноход, когда они заметили кратер с удивительным материалом на снимках, присланные «Юйту-2» с основной камеры.

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Ю Тяньйи из команды управления заметил гель внутри ударного кратера. Он обратился к ученым миссии, которые решили приостановить запланированный маршрут лунохода, чтобы проверить кратер и его странное содержимое. Как сообщает издание Our Space, форма и цвет субстанции «существенно отличались от лунного грунта, который ее окружал».