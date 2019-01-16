Новая эра в изучении Луны: эксперименты Китая на поверхности спутника Земли (видео)

Китайцы открыли новую страницу в исследовании поверхности Луны.

Третьего января китайский аппарат «Чанъэ-4» сел на обратной стороне спутника Земли.

Это первый аппарат, который добрался до стороны Луны, которую никогда не видно с Земли. К этому времени таких успехов не достигала ни одна страна мира. «Чанъэ-4» передал уникальные фотографии обратной стороны Луны.

Для эксперимента на Луну в герметичном контейнере доставили биологические виды. Среди них – семена картофеля, рапса, и личинки шелкопряда. Это первый в истории человечества биологический эксперимент на Луне.

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Первым обратную сторону Луны в 1959 году сфотографировал советский космический аппарат «Луна-3». Теперь в изучении естественного спутника Земли началась новая эра. Ученые предполагают, что к концу 21 века Луна станет базой по добыче ракетного топлива.