Нейросеть научили «раздевать» женщин на фотоснимках

Если использовать алгоритм на мужском фото, он может «пририсовать» мужчине женские половые признаки.

Анонимный программист создал приложение DeepNude, которое использует нейросеть для того, чтобы «удалять одежду» с женских фотоснимков, создавая реалистичное изображение обнаженного тела.

Читайте такжеНейросеть заменила Шварценеггера на Сталлоне в «Терминаторе 2» (видео)

Как сообщает Vice, приложение работает только с женскими фотоснимками – если использовать его на мужском фото, оно может «пририсовать» мужчине женские половые признаки.

Проект DeepNude был запущен как вебсайт, который демонстрирует простоту технологии и позволяет скачать приложение для Windows или Linux.

Отмечается, что журналисты сами протестировали приложение на десятках фотоснимков – лучше всего оно работает с теми фото, где женщина уже частично обнажена (например, позирует в бикини).

В свободной версии приложения получившиеся в результате обработки снимки отмечены крупным ватермарком. В платной версии стоимостью в 50 долларов ватермарк на снимках убирается, но появляется красный штамп «Фейк».

Создатель технологии в анонимной переписке рассказал, что технология основана на обучающемся алгоритме pix2pix с открытым исходным кодом, разработанном в Калифорнийском университете. Для обучения нейросети использовалось более 10 тысяч фотографий обнаженных женщин.

Автор отмечает, что сейчас алгоритм работает только с женскими фото, потому что изображения обнаженных женщин было проще найти в интернете. Тем не менее, он хочет сделать и «мужскую» версию алгоритма.

По словам программиста, им движет не вуайеризм, а технологический энтузиазм. Он также подчеркнул - то, что делает DeepNude, легко повторить вручную с помощью графических редакторов.

Опрошенные журналистами специалисты в области технологий, права и защиты прав человека, в то же время, опасаются, что технология может применяться для "порномести" и послужить для «вторжения в интимную приватную жизнь» человека.

В отличие от нашумевшей технологии DeepFake, позволяющей с помощью нейросети создавать реалистичные фейковые изображения и видео, DeepNude не требует технических навыков, больших объемов данных и дорогих видеокарт. На создание реалистичного фейкового снимка в приложении потребуется около 30 секунд.

Ранее в Германии программисты создали нейросеть, идентифицирующую в соцсетях порноактрис.