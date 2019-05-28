Нейросеть смогла идентифицировать 100 тысяч порно-актрис по фотографиям в соцсетях

Для обучения нейросети потребовалось более 100 терабайт откровенного видео.

В Германии программисты создали нейросеть, идентифицирующую в соцсетях порноактрис.

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Как сообщает DTF, разработчики (программист из Китая и его друг) использовали систему машинного обучения, которая сопоставляла лица из роликов с фотографиями в соцсетях.

Авторы утверждают, что такая программа поможет мужчинам выяснять, не снимались ли их девушки в откровенных фильмах.

Отмечается, что для обучения нейросети потребовалось более 100 терабайт порнографического видео. Лица из видео для взрослых сравнивались с фотографиями людей из Facebook, Instagram, TikTok, Weibo и других соцсетей. Разработка велась примерно полгода.

В результате система смогла идентифицировать 100 тысяч девушек, снимавшихся в пикантных роликах.

Мнения пользователей сети по поводу изобретения разделились – одни отнеслись к проекту воодушевленно, в то время как другие называют его неэтичным. Многие также спрашивают, «планируется ли версия для мужчин?».

По словам автора системы, его работа не нарушает закон. Он не делится данными и не дает доступ к базе, а работа в секс-индустрии в Германии легальна.

Ранее корейская нейросеть вернула волосы актеру Гоше Куценко. Корейские ученые успешно использовали методы машинного обучения для создания интерактивного графического редактора портретов.