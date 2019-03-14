У Цукерберга рассказали о масштабном сбое в Facebook и Instagram

13 марта пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram.

В компании Facebook заявили, что работают над устранением глобального сбоя в соцсетях Facebook и Instagram и добавили, что проблема не связана с DDoS-атакой.

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Об этом Facebook сообщил в Twitter. "Мы понимаем, что некоторые люди сейчас имеют проблемы с доступом к семейству приложений Facebook. Мы работаем над решением проблемы как можно скорее ... Мы можем подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой", - говорится в сообщениях.

Как сообщал УНИАН, 13 марта пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram.