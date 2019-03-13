В работе Facebook и Instagram произошел масштабный технический сбой

Пользователи не могут публиковать записи и переписываться в мессенджерах.

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный технический сбой.

Об этом массово сообщают пользователи со всего мира, пишет ТСН.

По данным сервиса Downdetector, наибольшие проблемы наблюдаются в США и Западной Европе. В то же время украинцы также испытывают трудности во время пользования социальными сетями.

Как рассказывают пользователи соцсетей, сейчас они не могут публиковать записи, а также отправлять или получать сообщения.

Пока в компании не комментируют информацию о сбое, также неизвестно, когда проблемы будут устранены.

Напомним, из-за проблем, с которыми в последнее время сталкивается социальная сеть, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания находится в "состоянии войны" и он будет руководить ею "соответствующим образом".