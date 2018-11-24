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В России хотят проверить, были ли американцы на Луне

18:23, 24 ноября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном во время посещения компании «Российские космические системы», передает радио Свобода.

«Мы такую задачу поставили – полететь проверить: были они или нет... Они говорят, что были, мы проверим», – цитируют Рогозина российские СМИ.

Он также сообщил, что российская госкорпорация «Роскосмос» и американская NASA уже начали готовить экипажи к работе в экстремальных условиях лунной орбиты.

Накануне Рогозин заявил, что в конце 2020-х годов планируется начать строительство российской лунной базы, а первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов.

В сентябре Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия не хочет участвовать в американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway (Deep Space gateway) «на вторых ролях». «Мы создаем свою транспортную систему», – сообщил тогда глава «Роскосмоса». Он пообещал, что Россия создаст собственную лунную научную станцию совместно со странами БРИКС (Бразилией, Индией, Китаем).

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Теги: #США#Россия#Луна