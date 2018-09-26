Украина нацелилась на Луну - крупнейшие предприятия обсудят проект космической базы

Комитету совместных проектов в ракетно-космической сфере предстоит организовать мониторинг рынков космических услуг, обсудить совместные проекты Лунной базы и космических аппаратов.

Ассоциация украинских высокотехнологичных предприятий и организаций «Космос» обсудит проект базы на Луне. Об этом говорится в сообщении на сайте входящего в «Космос» КБ «Южное», крупнейшего ракетно-космического предприятия Украины.

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Среди заданий Совета Ассоциации на 2018 год – формирование комитетов и утверждение плана работы дирекции, рассмотрение и принятие плана работы на 2019 год.

Комитет космической политики и законодательства Ассоциации планирует разработать предложения для формирования концептуальных принципов космической политики, разработать и организовать обсуждение изменений к Закону Украины «О космической деятельности», разработать изменения и обеспечить сопровождение Закона Украины «О спутниковой навигации» и соответствующих подзаконных актов.

Комитету совместных проектов в ракетно-космической сфере предстоит организовать мониторинг рынков космических услуг, обсудить совместные проекты Лунной базы и космических аппаратов орбитального сервиса, разработать Программу партнерства участников Ассоциации.