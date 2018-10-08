Ученые хотят отправить на Луну «капсулу времени» с информацией в цепочках ДНК

На Луну полетят статьи из Википедии, оцифрованные фотографии, тексты десятков великих книг и прочие бесценные данные.

Энтузиасты фонда Arch Mission Foundation (AMF) хотят сохранить наследие человечества, записав информацию о его достижениях на долговечные носители и разослав их за пределы Земли. В 2020 году «капсула времени» с подобными носителями должна быть отправлена на Луну.

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Как сообщает Naked Science, недавно фонд сообщил о достижении соглашения о партнерстве с корпорацией Microsoft, и Лабораторией молекулярных информационных систем Вашингтонского университета – они оказывают поддержку в подготовке капсулы для отправки на спутник Земли.

Планируется, что в капсулу поместят статьи из Википедии, около 10 тысяч оцифрованных фотографий, тексты десятков великих книг и прочие данные, записанные на тончайших никелевых пластинках, а также в последовательностях цепочек ДНК.

Синтез ДНК будет производиться калифорнийским биотехнологическим стартапом Twist Bioscience. В капсулу будет также помещена инструкция для расшифровки ДНК.

Тем временем AMF и Microsoft объявили о приеме памятных снимков для «лунной библиотеки»: прислать их могут все желающие, разместив фотографию в одной из социальных сетей с хэштегом #MemoriesInDNA.

Фонд AMF стремится разослать данные о человечестве за пределы Земли на случай глобальной катастрофы. Говоря о конечной цели своей работы, в фонде ссылаются на идеи великого фантаста Айзека Азимова, в книгах которого описывается «Галактическая библиотека» — рассыпанные по космосу хранилища ценной информации.

Предполагается, что проект фонда действительно охватит ближайшие небесные тела, включая Луну и Марс, а затем и всю Солнечную систему.

Напомним, по мнению ученых Луна когда-то могла быть домом для внеземной жизни.

Так, жизнь могла попасть на Луну после метеоритного удара. В свое время атмосфера на спутнике нашей планеты была более пригодна для поддержания жизни, чем сейчас. Хотя такой период в его истории длился не долго.