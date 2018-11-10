Apple обнаружила ряд дефектов на некоторых iPhone X и MacBook Pro

Пользователям, которые пострадали из-за дефектов, в Apple посоветовали обратиться в сервисы обслуживания.

Apple Inc. обнаружила ряд дефектов на некоторых iPhone X и 13-дюймовых ноутбуках MacBook Pro.

Об этом говорится в соответствующем сообщении компании, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Проблемы, по информации пресс-службы, заключаются в том, что дисплеи на некоторых iPhone X не реагируют на прикосновения, либо же реагируют, но не всегда. Помимо этого, сенсорные экраны на устройствах этой модели смартфона могут начинать работу, даже если к ним не притрагиваться, выяснили специалисты Apple. Это, как пояснили в компании, может происходить из-за отказа одного из компонентов, установленных в модуле дисплея.

Пользователи, по данным Bloomberg, жалуются на подобные проблемы в интернете уже в течение нескольких месяцев. Apple прежде на них не реагировала.

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Кроме того, дефекты представители компании обнаружили в 13-дюймовых MacBook Pro. У «ограниченного количества» ноутбуков этой модели, по данным пресс-службы, есть проблемы, которые «могут привести к потере данных и сбоям в работе твердотельного накопителя (SSD)».

Дефекты, как отметили в Apple, могут присутствовать на компьютерах с накопителями объемом 128 и 256 гигабайт. Проблемные MacBook Pro​ были проданы в период с июня 2017 года по июнь 2018 года, сенсорной панели у них нет. Пользователям, которые пострадали из-за дефектов, в компании посоветовали обратиться в сервисы обслуживания «в кратчайшие сроки».

Чтобы решить проблемы с MacBook Pro, Apple, как отмечается в сообщении пресс-службы, предлагает пользователям бесплатный ремонт ноутбуков. В случае с iPhone X представители компании собираются бесплатно менять неисправные экраны.​

Ранее УНИАН сообщал, что компания Apple решила сократить производство новых iPhone XR из-за низкого спроса.