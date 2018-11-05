Apple сокращает производство "дешевого" iPhone XR из-за низкого спроса - СМИ

Одновременно Apple увеличивает производство телефонов предыдущих моделей — iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые значительно дешевле iPhone XR.

Компания Apple решила сократить производство новых iPhone XR из-за низкого спроса.

Об этом сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на источники, передает Медуза.

По данным собеседников издания, компания Foxconn, собирающая телефоны Apple, зарезервировала под iPhone XR около 60 сборочных линий. Сейчас сборка идет лишь на 45 линиях, «так как основной заказчик сказал, что ему не нужно так много продукции».

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Foxconn, таким образом, сократил производство iPhone XR на 20-25% или 100 тысяч телефонов в сутки. Схожая ситуация и у другого крупного партнера Apple по сборке iPhone XR - компании Pegatron, пишет Nikkei.

Одновременно Apple увеличивает производство телефонов предыдущих моделей - iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые значительно дешевле iPhone XR. В текущем квартале, по данным источников Nikkei, компания планировала произвести 20 миллионов «восьмых» iPhone, теперь же заказ увеличен до 25 миллионов штук.

Получить официальные комментарии у Apple изданию не удалось.

iPhone XR - самая дешевая модель в линейке, представленной Apple в сентябре 2018 года.

Напомним, на днях Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам четвертого финансового квартала, завершившегося 29 сентября. Доход Apple за три месяца составил $62,9 миллиарда. В целом же доходность от сервисов Apple достигла абсолютного рекорда и составила $10 млрд.