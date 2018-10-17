Последний день Помпеи был позже, чем считалось - археологи

Дата извержения была известна из письма Плиния Младшего, который был свидетелем события, но долгие годы были подозрения, что монахи, переписывавшие это письмо, могли не правильно разобрать дату.

Найденные во время новых раскопок в Помпеях фрески достоверно указывают, что знаменитое извержение Везувия, которое погребло город под слоем пепла, произошло позже, чем принято считать.

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Ранее считалось, что извержение Везувия произошло 24 августа 79 года, но найденные фрески показывают, что оно произошло двумя месяцами позже - 24 октября.

Как сообщает Би-би-си, газета Times цитирует рассказ археолога Франческо Мусколино: " Официальная дата извержения была известна из письма Плиния Младшего, который был свидетелем извержения. Но долгие годы были подозрения, что средневековые монахи, которые переписывали его письмо, могли не правильно разобрать дату, перепутав октябрь и август".

Теперь, когда на стенах найдены фрески, вероятно сделанные рукой одного из строителей, содержащие календарные даты, историки, наконец, могут быть уверены, когда же произошло это историческое событие.