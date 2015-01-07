Twitter запустит свой аналог Youtube

Сервис микроблогов Twitter в скором времени запустит собственный аналог Youtube.

Новый сервис получит название Twitter Video Player и в нем будет реализована поддержка самых популярных видеоформатов. Однако, продолжительность каждого видео не должна превышать 10 минут, сообщает Новое время.

По данным TechCrurch, на Twitter Video нельзя будет размещать пользователям рекламу и редактировать загруженные видео.

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Ранее сообщалось, что количество пользователей соцсети обмена фото Instagram перевалило за 300 млн, что дало ей шанс обойти по этому показателю сервис микроблогов Twitter.

У Twitter, по последним данным, около 284 млн пользователей.