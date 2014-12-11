В Instagram говорят, что уже обогнали Twitter - BBC
02:45, 11 декабря 2014Наука и IT
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Количество пользователей социальной сети Instagram превысило 300 миллионов, что позволило ей обогнать другой популярный сервис Twitter
В Instagram говорят, что уже обогнали Twitter / mwpdigitalmedia.com
Об этом заявил генеральный директор Instagram Кевин Систром, передает ВВС Украина.
"Мы рады сообщить, что сейчас пользователей Instagram более 300 миллионов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге сети.
"За последние четыре года то, что начиналось как мечта двух друзей, превратилось в глобальное сообщество, в котором каждый день публикуют более 70 миллионов фотографий и видеороликов", - отметил господин Систром.
По последним данным, число пользователей соцсети Twitter составляет около 284 миллионов пользователей.
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