В Instagram говорят, что уже обогнали Twitter - BBC

Об этом заявил генеральный директор Instagram Кевин Систром, передает ВВС Украина.

"Мы рады сообщить, что сейчас пользователей Instagram более 300 миллионов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге сети.

"За последние четыре года то, что начиналось как мечта двух друзей, превратилось в глобальное сообщество, в котором каждый день публикуют более 70 миллионов фотографий и видеороликов", - отметил господин Систром.

По последним данным, число пользователей соцсети Twitter составляет около 284 миллионов пользователей.