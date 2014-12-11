В Instagram говорят, что уже обогнали Twitter - BBC

02:45, 11 декабря 2014
Наука и IT
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Количество пользователей социальной сети Instagram превысило 300 миллионов, что позволило ей обогнать другой популярный сервис Twitter

mwpdigitalmedia.com

Об этом заявил генеральный директор Instagram Кевин Систром, передает ВВС Украина.

"Мы рады сообщить, что сейчас пользователей Instagram более 300 миллионов", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге сети.

"За последние четыре года то, что начиналось как мечта двух друзей, превратилось в глобальное сообщество, в котором каждый день публикуют более 70 миллионов фотографий и видеороликов", - отметил господин Систром.

По последним данным, число пользователей соцсети Twitter составляет около 284 миллионов пользователей.

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