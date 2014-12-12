Пользователи YouTube смогут создавать "гифки" из видеороликов

Видеохостинг YouTube начал тестировать функцию, позволяющую вырезать GIF-анимации из видеороликов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на техноблог The Verge со ссылкой на сообщения пользователей.

Новая возможность доступна не для всех видео. Как отмечает издание, для таких популярных роликов, как музыкальный клип Psy Gangnam Style и вирусных видео Keyboard Cat и Too Many Cooks, нововведение пока не работает.

Для примера приведен один из роликов канала PBS Idea Channel, где можно, нажав кнопку «Поделиться», попасть в раздел GIF. На нем представлены все необходимые инструменты для создания анимаций. Максимально возможная длительность «гифки» составляет пять секунд. Также есть опция по добавлению текста наверх или вниз анимации. Созданной «гифкой» можно поделиться с помощью ссылки или получить код, чтобы вставить ее в блог.

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О желании внедрить такую возможность пользователи заявляли не раз. Так, в ноябре прошлого года портал TechCrunch писал о том, что видеохостингу следовало бы создать подобный инструмент. Техноблог даже привел пример, как такая функция могла бы выглядеть на сайте. Как отметил автор заметки о нововведении на TechCrunch, YouTube мог вдохновиться его идеей, но также возможно, что сервис планировал эту опцию месяцы или годы.