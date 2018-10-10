Microsoft исправила ошибку, из-за которой у пользователей удалялись файлы

Обновление было доступно только для продвинутых пользователей. Для всех остальных оно должно было стать доступным 10 октября.

Microsoft исправила ошибку, из-за которой у пользователей операционной системы Windows 10 при обновлении удалялась часть файлов, сообщается в блоге американской компании.

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Новая версия уже доступна для программы тестирования Windows Insiders. «Мы будем внимательно изучать результаты, отзывы и диагностические данные», - говорится в заявлении.

В начале октября пользователи Windows 10 начали жаловаться в Microsoft на пропажу файлов и уменьшение срока действия подзарядки, вызванных обновлением ОС. Новая версия также вызывала перегрузку процессоров компьютеров, что приводило к снижению времени автономной работы ноутбуков. Отмечалось, что обновление было доступно только для продвинутых пользователей. Для всех остальных оно должно было стать доступным 10 октября.

В пресс-службе Microsoft "Коммерсанту" заявили, что приостановили развертывание обновления на время проверки обращений отдельных пользователей. «Компания разобралась в проблеме и может помочь пострадавшим восстановить данные», - добавили представители ИТ-гиганта.