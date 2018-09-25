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Microsoft представила Office 2019

19:44, 25 сентября 2018
Наука и IT
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Иллюстрация \ REUTERS

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Пакет приложений включает в себя Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher. Пакет предназначается для компаний, которые еще не перешли на облачный сервис Office 365, передает kommersant.

В Office 2019 вошли все обновления, которые выходили для Office 365 за последние три года, включая «кинематографические» презентации PowerPoint, режим фокуса и новый переводчик Word, а также воронкообразные диаграммы, диаграммы с картой и временные шкалы в Excel.

В Microsoft есть долгосрочные планы по развитию облачного сервиса Office 365, который работает по подписке с самым низким ценовым диапазоном среди продуктов компании и предоставляет доступ к почте, пакету Office и другим приложениям компании.

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Теги: #Microsoft#операционная система