Microsoft представила Office 2019

В Office 2019 вошли все обновления, которые выходили для Office 365 за последние три года, включая «кинематографические» презентации PowerPoint.

Американская корпорация Microsoft анонсировала выпуск Office 2019.

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Пакет приложений включает в себя Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher. Пакет предназначается для компаний, которые еще не перешли на облачный сервис Office 365, передает kommersant.

В Office 2019 вошли все обновления, которые выходили для Office 365 за последние три года, включая «кинематографические» презентации PowerPoint, режим фокуса и новый переводчик Word, а также воронкообразные диаграммы, диаграммы с картой и временные шкалы в Excel.

В Microsoft есть долгосрочные планы по развитию облачного сервиса Office 365, который работает по подписке с самым низким ценовым диапазоном среди продуктов компании и предоставляет доступ к почте, пакету Office и другим приложениям компании.