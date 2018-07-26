Microsoft "научила" Windows 10 не обновляться в самый неподходящий момент

Пользователи Windows 10 часто сталкиваются с тем, что компьютер внезапно начинает перезагружаться, чтобы установить обновления.

Корпорация Microsoft "научила" операционную систему Windows 10 не прерывать произвольно работу пользователей ради установки обновлений.

На это у компании ушло больше трех лет - первая версия Windows 10 была представлена в июле 2015 года, пишет Медуза.

Пользователи операционной системы часто сталкиваются с тем, что компьютер внезапно начинает перезагружаться, чтобы установить обновления. Перезагрузку можно временно отложить, но если пропустить нужный момент, приходится ждать, пока установятся все обновления и компьютер включится снова. Нередко из-за этого теряются несохраненные данные.

Читайте такжеMicrosoft анонсировал новое поколение игровой консоли Xbox

В анонсе новой тестовой версии Windows 10 представители Microsoft рассказали, что начали внедрять в систему новую «логику перезагрузок», которая будет «более адаптивной и действующей на упреждение». Разработчики использовали машинное обучение, чтобы научиться предсказывать подходящее время для перезагрузки компьютера.

В Microsoft объясняют новую логику так: «Перед тем, как перезагрузить устройство, мы не только проверяем, используете ли вы его прямо сейчас, но и пытаемся предсказать, не отошли ли вы, чтобы налить себе кофе и вернуться обратно». Корпорация утверждает, что проверила модель на компьютерах сотрудников, и та показала «многообещающие результаты».

Тем не менее, пользователей, установивших тестовую версию Windows 10, просят сообщать о случаях, когда перезагрузка произошла в неподходящий момент.

Когда новая логика установки обновлений появится в обычной Windows 10, неизвестно.

Ранее УНИАН сообщал, что следующее обновление Microsoft Windows 10, которое сейчас имеет кодовое название Redstone 5, будет включать новую редакцию "Lean edition", которая создана для устройств с меньшим объемом памяти.