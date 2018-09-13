Забыли заветы Стива Джобса: западные эксперты раскритиковали новые iPhone

Давно прошли те времена, когда каждая новая модель смартфонов от Apple встречалась с неописуемым восторгом.

Накануне в городе Купертино (штат Калифорния, США) в ходе традиционного мероприятия корпорация Apple презентовала порцию новых гаджетов.

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Самый большой ажиотаж среди фанатов "яблочной" продукции в очередной раз вызвали три модели смартфонов - iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone XR, передает Главред. Однако, как аналитики западных специализированных порталов, "купертиновцы" не стали особо извращаться и показывать что-то принципиально новое, а всего лишь доработали iPhone выпуска-2017.

iPhone Xs, который фанаты−"яблочники" ожидали практически год, представляет из себя более-менее точную копию прошлогоднего iPhone X. Диагональ экрана гаджета составляет 5,8 дюйма, и при этом он "оккупировал" практически всю переднюю панель - такая себе дань "безрамочному" тренду на рынке смартфонов. iPhone Xs Max, в свою очередь, всего лишь увеличенная копия iPhone Xs. Тут диагональ экрана - 6,5 дюйма.

Интересно, что в Apple в очередной раз отказались от "заветов Стива Джобса", вняли просьбе фанатов и впервые за всю историю своих гаджетов, реализовали функцию двух SIM-карт.

Также эксперты раскритиковали решение инженеров корпорации поставить на iPhone Xs и iPhone Xs Max новейший процессор A12 Bionic, способный выполнять триллионы операций в секунду. Такое программное решение, по их мнению, будет актуально только для тех пользователей, которые не представляют жизни без мобильных игр или работает в сфере обработки видео, а для среднестатистических пользователей этот процессор является чересчур мощным.

Известно, что iPhone Xs будет стоить $999, а iPhone Xs Max - $1099 тыс.

iPhone XR - новое решение от Apple в условно "бюджетном" диапазоне. Именно поэтому в нем использован устаревший LCD-экран вместо дорогого OLED.

Этот смартфон выйдет в шести ярких цветах (в отличие от золотистых тонов iPhone Xs и iPhone Xs Max) и является официальным "преемником" прошлогоднего iPhone 8. iPhone XR обойдется покупателю в $935.