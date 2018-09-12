Apple представила "дешевый" iPhone XR (фото, видео)

У этой версии iPhone экран LCD вместо OLED, поэтому его цена ниже.

Компания Apple представила сегодня на пресс-конференции в Купертино более доступную модель - iPhone XR.

У этой версии iPhone экран LCD вместо OLED (такой же в iPhone 8), боковые рамки из алюминия, а не стали. Дисплей - Liquid Retina. Он закруглён по углам и занимает всю переднюю панель.

Диагональ экрана 6,1 дюйма, также айфон доступен в многих цветах: белый, черный, красный, желтый, коралловый и синий.

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Его основная камера одинарная, а не двойная. в новой модели также встроен новый мощный процессор — A12 Bionic с системой Neural Engine нового поколения. .

Анодированная рамка корпуса выполнена из особого сплава, разработанного Apple. Задняя поверхность iPhone XR выполнена из стекла, поэтому его можно заряжать по беспроводной технологии. Он также поддерживает две сим-карты (nano‑SIM и eSIM).

Его цена составит около 749 долларов с минимальным объемом памяти.

Кроме того, Apple представила новые Apple Watch.