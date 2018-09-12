Самый умный и большой в истории iPhone: Apple презентовала новые iPhone Xs и iPhone XS Max (фото, видео)

Новые айфоны оснащены безрамочным OLED-дисплеем с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. Дисплей iPhone XS Max стал самым большим дисплеем в истории iPhone.

Американская корпорация Apple представила новые смартфоны линейки iPhone Xs и iPhone XS Max.

Презентация состоялась в кампусе Apple Park под названием "театр Стива Джобса".

Новые айфоны оснащены безрамочным OLED-дисплеем с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. В новых iPhone будет две сим карты - только одна из них должна быть электронной.

В новых моделях дисплей Super Retina в двух размерах. Уникальные OLED‑дисплеи iPhone XS поддерживают HDR, обеспечивают непревзойдённую точность цветопередачи и глубокие чёрные цвета. При этом дисплей iPhone XS Max стал самым большим дисплеем в истории iPhone.

Цвета - золотой, «серый космос», серебристый. Доступные варианты памяти - 64, 256, 512 ГБ.

У новых моделей опускается погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут.

Обеим версиям улучшили работу батареи.

Apple представила A12 Bionic, это первый айфон с 512 Гб памяти. Камеры в iPhone Xs и Xs Max - обе 12-мегапиксельные с оптической стабилизацией, широкоугольная с диафрагмой f/1.8, телефото - f/2.4.

Кроме того, в новых айфонах будет Smart HDR — телефон будет соединять множество снимков в один. В портретных снимках теперь можно менять глубину резкости. Также звук можно записывать в стерео.

1000 долларов будет стоить iPhone Xs и Max версия - 1099 долларов ( с минимальным объемом памяти).

Напомним, что смотреть видео и текстовую онлайн-трансляцию презентации Apple можно на сайте УНИАН.