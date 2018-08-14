Стул без стула: в Швейцарии разработали гибкий стул, который спасает при стоячей работе (видео)

Швейцарская компания разработала гибкий стул Chairless Chair «невидимое кресло».

Экзоскелет-стул позволяет посидеть в любой ситуации и дать ногам отдохнуть.

Стул Chairless Chair предназначен для людей, которые часами работают стоя. Работает экзоскелет за счет амортизаторов, которые питаются от встроенного аккумулятора.

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Он неактивен пока человек свободно передвигается, также его высоту можно регулировать.

Стул весит всего 2 кг, корпус сделан из алюминия, а аккумулятора хватает на 8 часов работы.