В НАСА показали новые снимки останков звезд, которые взорвались (фото)
07:54, 20 ноября 2014Наука и IT
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Агентство НАСА обнародовало новые снимки остатков двух сверхновых звезд, которые взорвались.
Взрыв сверхновой - это сигнал о смерти массивной звезды / NASA
Об этом сообщает Espreso.tv.
Взрыв сверхновой - это сигнал о смерти массивной звезды, что сопровождается выбросом огромного количества энергии.
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С помощью рентгеновской лаборатории "Чандра" удалось сфотографировать остатки сверхновой MSH 11-62 в виде неправильной оболочки из горячего газа, отображаемого красным цветом.
NASA
В останках сверхновой G327.1-1.1 астрофизики увидели ударную волну (видимую как слабый красный цвет).
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