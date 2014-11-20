В НАСА показали новые снимки останков звезд, которые взорвались (фото)

Агентство НАСА обнародовало новые снимки остатков двух сверхновых звезд, которые взорвались.

Об этом сообщает Espreso.tv. Взрыв сверхновой - это сигнал о смерти массивной звезды, что сопровождается выбросом огромного количества энергии. Читайте такжеРоссийские ученые ищут причину огненного вспышки в небе над Свердловской областью (видео) С помощью рентгеновской лаборатории "Чандра" удалось сфотографировать остатки сверхновой MSH 11-62 в виде неправильной оболочки из горячего газа, отображаемого красным цветом. В останках сверхновой G327.1-1.1 астрофизики увидели ударную волну (видимую как слабый красный цвет).

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