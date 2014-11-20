В НАСА показали новые снимки останков звезд, которые взорвались (фото)

07:54, 20 ноября 2014
Наука и IT
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Агентство НАСА обнародовало новые снимки остатков двух сверхновых звезд, которые взорвались.

NASA

Об этом сообщает Espreso.tv.

Взрыв сверхновой - это сигнал о смерти массивной звезды, что сопровождается выбросом огромного количества энергии.

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С помощью рентгеновской лаборатории "Чандра" удалось сфотографировать остатки сверхновой MSH 11-62 в виде неправильной оболочки из горячего газа, отображаемого красным цветом.

NASA

В останках сверхновой G327.1-1.1 астрофизики увидели ударную волну (видимую как слабый красный цвет).

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