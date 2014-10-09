Астрономы открыли планету, которая состоит из воды

Планету окружает атмосфера из пара, сообщает американское издание Christians Science, передает ufostation.net.

Обнаруженную планету назвали "Водный мир". По размеру она больше Земли в два раза, а вес ее в семь раз меньше. Планета удалена от Земли на расстояние 124 световых лет.

Ученые обнаружили, что при воздействии высоких температур на воду этой планеты, она превращается в горячий лед.

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Ранее учёные находили воду за пределами Солнечной системы только в виде дождевых облаков вокруг коричневого карлика WISE J0855-014,который ранее был звездой. Он не смог стать горячей звездой из-за недостатка сил для запуска термоядерной реакции. В результате карлик превратился в плотную планету с температурой поверхности аналогичной зимой в России.

По версии учёных, за пределами Солнечной системы большой запас воды под толстым слоем льда может быть на Титане, спутнике Плутона.