Apple запатентовала стилус с возможностью рисовать трехмерные объекты прямо в воздухе

Любой рисунок, сделанный в воздухе, можно будет вывести на экран компьютера.

Американская компания Apple запатентовала новое устройство – стилус, которому не нужен сенсорный экран. Новый девайс может вводить информацию на любой поверхности или в воздухе.

Читайте также"Siri, отмотай на 15 секунд назад!": Представлено Apple TV нового поколения

Как сообщает сайт Techradar со ссылкой на нидерландское издание TechTastic, в патенте под названием «Создание контента с использованием электронного устройства ввода на неэлектронных поверхностях» подробно описывается стилус, который может писать на любой поверхности, а затем отправлять данные на любое устройство. По информации Engadget, патент был подан в июле прошлого года и опубликован в январе этого года.

Предполагается, что устройство будет осуществлять беспроводную связь с внешним датчиком, который сможет отслеживать а распознавать движения стилуса, сделанные в трехмерном пространстве. Все эти данные будут передаваться через некий «радиочастотный или акустический сигнал» на датчик.

По сути, это означает, что любой рисунок, сделанный в воздухе, можно будет вывести на экран компьютера.

«С помощью этого стилуса вам не понадобится сенсорный экран или дорогой планшет для цифрового эскиза, написания или проектирования. Воспроизведение заметок на слайдах PowerPoint во время презентации или наброска дизайна на ваш рабочий стол с помощью аксессуара станет захватывающим вариантом для многих пользователей», – говорится в сообщении Techradar.