В сети показали видео еще не выпущенного флагмана LG V40
17:34, 19 февраля 2018
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Флагман будет изогнутым и безрамочным, а его 19-мегапиксельная камера будет двойной.
Иллюстрация / REUTERS
Еще не вышедший в свет телефон V40 от корпорации LG показали в дизайнерском видеоролике. Авторы видео смоделировали телефон, основываясь на утечках информации о нем.
Флагман будет изогнутым и безрамочным, а его 19-мегапиксельная камера будет двойной. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 845 и оперативная память объемом 6 или 8 ГБ.
Некоторые элементы скопированы с LG V30, презентованного в прошлом году. Корпус телефона будет выполнен из стекла и металла, так что он наверняка будет поддерживать технологию беспроводной зарядки.
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