В сети показали видео еще не выпущенного флагмана LG V40

Флагман будет изогнутым и безрамочным, а его 19-мегапиксельная камера будет двойной.

Еще не вышедший в свет телефон V40 от корпорации LG показали в дизайнерском видеоролике. Авторы видео смоделировали телефон, основываясь на утечках информации о нем.

Флагман будет изогнутым и безрамочным, а его 19-мегапиксельная камера будет двойной. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 845 и оперативная память объемом 6 или 8 ГБ.

Некоторые элементы скопированы с LG V30, презентованного в прошлом году. Корпус телефона будет выполнен из стекла и металла, так что он наверняка будет поддерживать технологию беспроводной зарядки.

Как сообщал УНИАН, Meizu готовит к выпуску свой первый игровой смартфон.