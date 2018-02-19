В сети показали видео еще не выпущенного флагмана LG V40

17:34, 19 февраля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

Флагман будет изогнутым и безрамочным, а его 19-мегапиксельная камера будет двойной. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 845 и оперативная память объемом 6 или 8 ГБ.

Некоторые элементы скопированы с LG V30, презентованного в прошлом году. Корпус телефона будет выполнен из стекла и металла, так что он наверняка будет поддерживать технологию беспроводной зарядки.

Как сообщал УНИАН, Meizu готовит к выпуску свой первый игровой смартфон.

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