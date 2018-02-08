Meizu готовит к выпуску свой первый игровой смартфон

Игровой смартфон будет поддерживать Game Mode 2.0, специальный режим, который позволит повысить производительность телефона для игр.

Компания Meizu набирает тестеров своего нового смартфона под брендом Blue Charm.

7 февраля Meizu объявила о наборе желающих протестировать новый игровой смартфон компании, пишет "Новое время", ссылаясь на GizmoChina.

Подать заявку на тестирование новинки можно в течение месяца, с 7 февраля по 7 марта. После этого Meizu отберет 10 счастливчиков и отправит им образцы смартфонов для тестирования.

Тестировщикам будет предложено оценить производительность устройства Meizu и написать полный обзор телефона. Потом они смогут сохранить гаджет в качестве вознаграждения за свою работу. К сожалению, компания не указала название телефона, но, вероятно, речь идет о Meizu E3. При этом журналисты уверены, что устройство будет выпущено под брендом Blue Charm.

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По данным компании, игровой смартфон будет поддерживать Game Mode 2.0, специальный режим, который позволит повысить производительность телефона для игр. Телефоны Meizu из серии Е никогда не были флагманами, поэтому, даже если речь идет именно о Meizu E3, трудно поверить, что это будет игровой телефон с большой производительностью.

По слухам, новинка получит дисплей формата 18:9, цельнометаллический корпус и двойную камеру в вертикальной конфигурации. Данные об аппаратной части новинки держатся в секрете.