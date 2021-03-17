Яичный рулет - - то нежная и воздушная закуска, которая удивит ваших гостей. Приготовить её будет несложно даже новичкам на кухне. - тот легкий и симпатичный рулет требует минимум времени и усилий. Нежная структура омлета хорошо сочетается с сыром, зеленью, чесноком и шпинатом. По желанию в начинку можно завернуть любые овощи или мясные продукты по вашему вкусу.
Яичный рулет с сыром и чесноком
- Яйцо куриное - 4 шт.
- Сметана - 100 мл.
- Сыр твердый - 70 г.
- Плавленый сыр - 150 г.
- Чеснок - 2 зуб.
- Лук зеленый - 10 г.
- Петрушка - 10 г.
- Майонез - 2 ст. л.
- Сметана - 2 ст. л для начинки.
Яйца разбить в миску, посолить и взбить блендером. Добавить сметану и еще раз взбить. Форму для запекания выстелить пергаментом и смазать маслом. Вылить в форму смесь яиц со сметаной. Выпекать 15 минут при температуре 170 градусов. Достать омлет из формы и остудить, оставить его на бумаге.
Для начинки твердый и плавленый сыры натереть на терке, добавить тертый чеснок и мелко рубленную зелень. Добавить майонез и сметану, перемешать. Начинку равномерно распределить по одной стороне омлета. С помощью бумаги закрутить рулет и отправить в холодильник на 30 минут. Разрезать на одинаковые порции и подавать к столу.
Яичный рулет со шпинатом
- Яйца - 6 шт.
- Молоко - 30 мл
- Сливочное масло - 50 гр.
- Соль - по вкусу.
Для начинки:
- Луковица - 1 шт.
- Шпинат - 300 гр.
- Грибы - 250 гр.
- Молоко - 350 мл
- Мука - 50 гр.
- Соль - по вкусу.
- Сыр фета - 100 гр.
Яйца взбить с солью и молоком блендером. На горячей сковороде с маслом пожарить четверть яичной смеси. Затем сделать ещё три омлета. В глубокой сковороде обжарить мелко нарезанные лук и грибы. Добавить муку, перемешать, медленно влить молоко. Посолить, накрыть крышкой и готовить на медленном огне в течение нескольких минут. Добавить мелко нарезанный шпинат и готовить еще несколько минут на маленьком огне. В каждый омлет положить начинку, добавить кубики сыра феты и завернуть в рулет.
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