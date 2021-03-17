Рулет из омлета с сырной начинкой станет отличной пикантной закуской.

Яичный рулет - - то нежная и воздушная закуска, которая удивит ваших гостей. Приготовить её будет несложно даже новичкам на кухне. - тот легкий и симпатичный рулет требует минимум времени и усилий. Нежная структура омлета хорошо сочетается с сыром, зеленью, чесноком и шпинатом. По желанию в начинку можно завернуть любые овощи или мясные продукты по вашему вкусу.

Яичный рулет с сыром и чесноком

Яйцо куриное - 4 шт.

Сметана - 100 мл.

Сыр твердый - 70 г.

Плавленый сыр - 150 г.

Чеснок - 2 зуб.

Лук зеленый - 10 г.

Петрушка - 10 г.

Майонез - 2 ст. л.

Сметана - 2 ст. л для начинки.

Яйца разбить в миску, посолить и взбить блендером. Добавить сметану и еще раз взбить. Форму для запекания выстелить пергаментом и смазать маслом. Вылить в форму смесь яиц со сметаной. Выпекать 15 минут при температуре 170 градусов. Достать омлет из формы и остудить, оставить его на бумаге.

Для начинки твердый и плавленый сыры натереть на терке, добавить тертый чеснок и мелко рубленную зелень. Добавить майонез и сметану, перемешать. Начинку равномерно распределить по одной стороне омлета. С помощью бумаги закрутить рулет и отправить в холодильник на 30 минут. Разрезать на одинаковые порции и подавать к столу.

Яичный рулет со шпинатом

Яйца - 6 шт.

Молоко - 30 мл

Сливочное масло - 50 гр.

Соль - по вкусу.

Для начинки:

Луковица - 1 шт.

Шпинат - 300 гр.

Грибы - 250 гр.

Молоко - 350 мл

Мука - 50 гр.

Соль - по вкусу.

Сыр фета - 100 гр.

Яйца взбить с солью и молоком блендером. На горячей сковороде с маслом пожарить четверть яичной смеси. Затем сделать ещё три омлета. В глубокой сковороде обжарить мелко нарезанные лук и грибы. Добавить муку, перемешать, медленно влить молоко. Посолить, накрыть крышкой и готовить на медленном огне в течение нескольких минут. Добавить мелко нарезанный шпинат и готовить еще несколько минут на маленьком огне. В каждый омлет положить начинку, добавить кубики сыра феты и завернуть в рулет.

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Автор: Екатерина Пулатова