Куриные котлеты с сыром - находка для каждой хозяйки.

Свино-говяжьи или куриные котлеты - одно из лучших мясных блюд, которое всегда приветствуется на обед. Однако далеко не все хозяйки знают, как сделать сочные куриные котлеты - УНИАН делится рецептом.

Котлеты куриные - рецепт из филе

Ингредиенты:

2 куриных филе;

100 гр сыра Моцарелла;

соль, перец;

1 ст.л панировочных сухарей;

1 репчатый лук;

2-3 зубчика чеснока;

50 гр сливочного масла.

Из указанного количества ингредиентов получается около 10-15 котлет в зависимости от размера.

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Запоминайте, как делать котлеты с сыром по этому рецепту.

Куриное филе вымыть, нарезать кубиками, перемолоть через мясорубку или в комбайне, чтобы получился фарш. Очистить репчатый лук и чеснок, нарезать произвольными кусками, также перемолоть. В получившуюся массу добавить соль и перец, панировочные сухари, сливочное масло и натертый сыр Моцарелла. Перемешать ложкой куриный фарш с добавками до однородности. Разогреть сковороду, смазанную маслом, сформировать шайбочки из фарша. Жарить куриные котлеты из фарша с обеих сторон до готовности.

ВАЖНО: мы рекомендуем покупать филе и превращать его в фарш самостоятельно, только так у вас получится добиться "той самой" консистенции и вкуса. Вы никогда не узнаете, из чего и как делали покупной фарш, соответственно, и качество готового блюда может пострадать.

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