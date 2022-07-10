Сколько запекать толстолобика в фольге и как правильно жарить его на сковороде - узнайте в материале УНИАН.

Толстолобик - одна из самых бюджетных и доступных рыб, которая разрешена даже при диетическом питании. Большое количество полезных веществ превращают толстолобика в полезный продукт для диабетиков, людей с заболеваниями ЖКТ или гипертоников. УНИАН расскажет, как вкусно приготовить толстолобика на сковороде или в духовке.

Ранее мы говорили о том, чем хороша мойва жареная на сковороде или в духовке.

Толстолобик, запеченный в духовке со сметаной

толстолобик - 1 шт. (1,2 кг)

сметана - 3 ст. л

травы итальянские сушеные - 1 ч. л

лимон (сок) - 0,5 шт.

перец черный молотый - по вкусу

соль - по вкусу

зелень свежая (для подачи) - по вкусу

Рыбу очистить от чешуи, вынуть внутренности и промыть тушку, сделав в ней поперечные надрезы. Сметану вылить в глубокую миску, смешать с солью и зеленью, обмазать рыбу со всех сторон и оставить мариноваться на полчаса. Разогреть духовку до 250°С, толстолобика сбрызнуть лимонным соком, завернуть в фольгу и уложить на противень. Запекать рыбу 30 минут при температуре 250°С. Спустя это время, раскрыть фольгу и продолжать готовить толстолобика до румяной корочки.

Толстолобик, жареный на сковороде

толстолобик - 5 кг

мука пшеничная - 200 г

мука кукурузная - 50 г

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

масло растительное - для жарки

Очистить рыбу от чешуи и внутренностей, тщательно промыть и нарезать на стейки толщиной по 2 см. Соль смешать с перцем и натереть этой смесью рыбу, оставив мариноваться на 10-15 минут.

Смешать два вида муки и обвалять в них рыбные стейки. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить толстолобика с двух сторон до золотистого цвета. Затем перевернуть стейки, накрыть крышкой и жарить 3-4 минуты.

Толстолобик в духовке с корочкой в медово-горчичном соусе

стейк толстолобика - 800 г

горчица французская в зернах - 2 ст. л.

мед - 2 ст. л.

лимоны - 2 шт.

масло растительное (без запаха) - 40 мл

специи для рыбы - 2 ч. л.

соль - по вкусу

Рыбный стейк выложить в форму для запекания, натереть солью и специями. Выдавить в отдельную емкость сок из лимонов, смешать его с медом, горчицей и растительным маслом. Залить стейк приготовленным маринадом и оставить на 30 минут, за это время несколько раз перевернув его. Форму с рыбой в маринаде накрыть фольгой и запекать в духовке 20-25 минут при 200°С. За 5 минут до готовности убрать фольгу и дождаться, пока не появится золотистая корочка.

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