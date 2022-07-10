Толстолобик - одна из самых бюджетных и доступных рыб, которая разрешена даже при диетическом питании. Большое количество полезных веществ превращают толстолобика в полезный продукт для диабетиков, людей с заболеваниями ЖКТ или гипертоников. УНИАН расскажет, как вкусно приготовить толстолобика на сковороде или в духовке.
- Толстолобик, запеченный в духовке со сметаной
- Толстолобик, жареный на сковороде
- Толстолобик в духовке с корочкой в медово-горчичном соусе
Ранее мы говорили о том, чем хороша мойва жареная на сковороде или в духовке.
Толстолобик, запеченный в духовке со сметаной
- толстолобик - 1 шт. (1,2 кг)
- сметана - 3 ст. л
- травы итальянские сушеные - 1 ч. л
- лимон (сок) - 0,5 шт.
- перец черный молотый - по вкусу
- соль - по вкусу
- зелень свежая (для подачи) - по вкусу
Рыбу очистить от чешуи, вынуть внутренности и промыть тушку, сделав в ней поперечные надрезы. Сметану вылить в глубокую миску, смешать с солью и зеленью, обмазать рыбу со всех сторон и оставить мариноваться на полчаса. Разогреть духовку до 250°С, толстолобика сбрызнуть лимонным соком, завернуть в фольгу и уложить на противень. Запекать рыбу 30 минут при температуре 250°С. Спустя это время, раскрыть фольгу и продолжать готовить толстолобика до румяной корочки.
Толстолобик, жареный на сковороде
- толстолобик - 5 кг
- мука пшеничная - 200 г
- мука кукурузная - 50 г
- соль - по вкусу
- перец черный молотый - по вкусу
- масло растительное - для жарки
Очистить рыбу от чешуи и внутренностей, тщательно промыть и нарезать на стейки толщиной по 2 см. Соль смешать с перцем и натереть этой смесью рыбу, оставив мариноваться на 10-15 минут.
Смешать два вида муки и обвалять в них рыбные стейки. На сковороде разогреть растительное масло и обжарить толстолобика с двух сторон до золотистого цвета. Затем перевернуть стейки, накрыть крышкой и жарить 3-4 минуты.
Толстолобик в духовке с корочкой в медово-горчичном соусе
- стейк толстолобика - 800 г
- горчица французская в зернах - 2 ст. л.
- мед - 2 ст. л.
- лимоны - 2 шт.
- масло растительное (без запаха) - 40 мл
- специи для рыбы - 2 ч. л.
- соль - по вкусу
Рыбный стейк выложить в форму для запекания, натереть солью и специями. Выдавить в отдельную емкость сок из лимонов, смешать его с медом, горчицей и растительным маслом. Залить стейк приготовленным маринадом и оставить на 30 минут, за это время несколько раз перевернув его. Форму с рыбой в маринаде накрыть фольгой и запекать в духовке 20-25 минут при 200°С. За 5 минут до готовности убрать фольгу и дождаться, пока не появится золотистая корочка.