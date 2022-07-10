Диетологи утверждают, что всего 100 гр мойвы в сутки обеспечивают человеку необходимую дозу йода, селена, фосфора и хрома. Кроме того, регулярное употребление мойвы снижает тягу к сладкому, что способствует похудению. УНИАН расскажет, как пожарить мойву с хрустящей корочкой на ужин.
Ранее мы говорили о том, какие они - лучшие блюда из хека.
Полезный лайфхак: для того, чтобы избавиться от запаха мойвы при жарке, нужно вымыть рыбу, сложить ее в глубокую миску, посолить, поперчить и сбрызнуть соком лимона - именно он уберет специфический аромат.
Жареная мойва по-одесски
- мойва - 400 г
- масло растительное - 100 мл
- мука - 3 ст. л.
- травы прованские - 1 ч. л.
- приправа для рыбы - 0,75 ч. л.
- соль - по вкусу
- перец черный молотый - по вкусу
Мойву почистить, промыть, удалить черную пленку. Муку высыпать на тарелку, добавить в нее специи. Затем эту муку высыпать в пакет вместе с рыбой. Пакет закрыть и тщательно перемешать содержимое. На сковороде разогреть масло, выложить рыбу и жарить 3-4 минуты с каждой стороны.
Мойва - рецепт в духовке
- мойва свежая - 250 г
- приправа для рыбы - 3 щепотки
- масло растительное - 4-5 ст.л
- мука пшеничная - 2 ст.л
- соль - 3 щепотки
Рыбу промыть, но оставить внутренности, натереть мойву солью и приправой для рыбы. Если вам нравится использовать специи по отдельности, то купите кориандр молотый, смесь перцев, сушеные овощи, кумин и куркуму. В плоскую тарелку высыпать муку и каждую рыбку обвалять в этой смеси.
Форму для запекания застелить фольгой, смазать маслом. Выложить мойву в один ровный ряд, запекать в духовке при 200°C до 30 минут (ориентируйтесь на возможности вашей духовки).
Мойва в духовке с луком
- мойва - 350 гр
- сметана - 100 гр
- лук репчатый - 1-2 шт
- растительное масло
- зелень
- соль, перец - по вкусу
Мойву промыть, вынуть все внутренности, отрезать голову и разложить на бумажном полотенце, чтобы убрать влагу. После этого выложить рыбу на разделочную доску или блюдо, посыпать солью и перцем. Репчатый лук очистить, промыть, нарезать полукольцами.
Форму для запекания смазать растительным маслом, на дно выложить репчатый лук. Сверху - мойву ровным слоем. Полить рыбу сметаной и поставить форму в духовку. Запекать блюдо 20-25 минут при 180°C. По готовности украсить рыбу зеленью и подавать к столу.
Шкара по-черноморски
- мойва - 250 гр
- соль - 0.5 ст.л
- вода - 100 мл
- черный чай - 1 пакетик
- лук - 1 шт
- сахар - 0.5 ч.л
- сок лимона - 0.5 ст.л
- растительное масло
- перец душистый
- перец горошком
- лавровый лист
Из одного пакетика заварить крепкий чай, добавить к нему лимонный сок, соль, перец и сахар. Когда чай остынет, влить масло и перемешать. Рыбу вымыть, обсушить, выложить в один слой в глубокую сковороду. Сверху выложить репчатый лук, нарезанный полукольцами, полить рыбу чаем и выложить несколько лавровых листов. Придавить рыбу тарелкой и тушить на медленном огне 30-40 минут. Подавать на стол прямо в сковороде, украсив свежей зеленью.