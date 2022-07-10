Как избавиться от запаха мойвы при жарке и каким образом приготовить бюджетную рыбу - узнайте в материале УНИАН.

Диетологи утверждают, что всего 100 гр мойвы в сутки обеспечивают человеку необходимую дозу йода, селена, фосфора и хрома. Кроме того, регулярное употребление мойвы снижает тягу к сладкому, что способствует похудению. УНИАН расскажет, как пожарить мойву с хрустящей корочкой на ужин.

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Полезный лайфхак: для того, чтобы избавиться от запаха мойвы при жарке, нужно вымыть рыбу, сложить ее в глубокую миску, посолить, поперчить и сбрызнуть соком лимона - именно он уберет специфический аромат.

Жареная мойва по-одесски

мойва - 400 г

масло растительное - 100 мл

мука - 3 ст. л.

травы прованские - 1 ч. л.

приправа для рыбы - 0,75 ч. л.

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

Мойву почистить, промыть, удалить черную пленку. Муку высыпать на тарелку, добавить в нее специи. Затем эту муку высыпать в пакет вместе с рыбой. Пакет закрыть и тщательно перемешать содержимое. На сковороде разогреть масло, выложить рыбу и жарить 3-4 минуты с каждой стороны.

Мойва - рецепт в духовке

мойва свежая - 250 г

приправа для рыбы - 3 щепотки

масло растительное - 4-5 ст.л

мука пшеничная - 2 ст.л

соль - 3 щепотки

Рыбу промыть, но оставить внутренности, натереть мойву солью и приправой для рыбы. Если вам нравится использовать специи по отдельности, то купите кориандр молотый, смесь перцев, сушеные овощи, кумин и куркуму. В плоскую тарелку высыпать муку и каждую рыбку обвалять в этой смеси.

Форму для запекания застелить фольгой, смазать маслом. Выложить мойву в один ровный ряд, запекать в духовке при 200°C до 30 минут (ориентируйтесь на возможности вашей духовки).

Мойва в духовке с луком

мойва - 350 гр

сметана - 100 гр

лук репчатый - 1-2 шт

растительное масло

зелень

соль, перец - по вкусу

Мойву промыть, вынуть все внутренности, отрезать голову и разложить на бумажном полотенце, чтобы убрать влагу. После этого выложить рыбу на разделочную доску или блюдо, посыпать солью и перцем. Репчатый лук очистить, промыть, нарезать полукольцами.

Форму для запекания смазать растительным маслом, на дно выложить репчатый лук. Сверху - мойву ровным слоем. Полить рыбу сметаной и поставить форму в духовку. Запекать блюдо 20-25 минут при 180°C. По готовности украсить рыбу зеленью и подавать к столу.

Шкара по-черноморски

мойва - 250 гр

соль - 0.5 ст.л

вода - 100 мл

черный чай - 1 пакетик

лук - 1 шт

сахар - 0.5 ч.л

сок лимона - 0.5 ст.л

растительное масло

перец душистый

перец горошком

лавровый лист

Из одного пакетика заварить крепкий чай, добавить к нему лимонный сок, соль, перец и сахар. Когда чай остынет, влить масло и перемешать. Рыбу вымыть, обсушить, выложить в один слой в глубокую сковороду. Сверху выложить репчатый лук, нарезанный полукольцами, полить рыбу чаем и выложить несколько лавровых листов. Придавить рыбу тарелкой и тушить на медленном огне 30-40 минут. Подавать на стол прямо в сковороде, украсив свежей зеленью.

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