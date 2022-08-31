Мало кто знает, что из грецкого ореха можно приготовить необычайно вкусное и полезное варенье. Такое лакомство можно добавлять в выпечку или есть с чаем, а сиропом рекомендуется полить мороженое. Варенье из грецкого ореха готовят как из зеленых, так и из спелых плодов.
Варенье из грецкого ореха: польза и вред
Такой десерт очень богат йодом, а дефицит этого элемента есть у большинства украинцев. Лакомство повышает иммунитет и облегчает самочувствие при простуде. Польза орехового варенья особенно заметна при заболеваниях щитовидной железы. Также такое варенье улучшает потенцию у мужчин.
Ореховое варенье вредно при диабете, лишнем весе и избытке йода в организме.
Простое варенье из зеленого грецкого ореха
- Молодые зеленые грецкие орехи - 1 кг.
- Сахар - 1 кг.
- Вода - 300 мл.
- Пряности по вкусу: молотая корица, гвоздика, анис, кардамон.
- Какао - 2 ст.л.
Отберите молодые орехи с мягкой кожурой, которые легко разрезаются ножом. Пересыпать плоды в большую емкость, залить водой и оставить на 15-20 дней. Воду менять каждый день. Вымачивать орехи нужно для того, чтобы с них ушла горечь.
После вымачивания варить орехи 90 минут, пока они не будут легко протыкаться зубочисткой. Смешать 300 мл воды с сахаром и довести до кипения. Варить сироп, пока сахар не растворится. В сироп выложить орехи и варить варенье 90 минут. Корицу положить в середине варки, а остальные специи и какао - за 10 минут до конца. Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам.
Ореховое варенье из спелых орехов и яблок
- Яблоки - 500 г.
- Орехи грецкие (ядра) - 100 г.
- Лимон - 0.5 шт.
- Сахар - 500 г.
- Вода - 200 мл.
- Душистый перец - 5 шт.
- Гвоздика в бутонах - 5 шт.
- Корица молотая - 0.5 ч.л.
Яблоки вымыть и очистить от кожуры, удалить серединки. Нарезать яблоки небольшими кубиками. Выложить яблоки в кастрюлю, залить водой и засыпать сахаром, выжать сок половины лимона. Добавить гвоздику и душистый перец. Довести до кипения и варить 15 минут, регулярно помешивая варенье ложкой.
Орехи измельчить блендером или кофемолкой. Добавить орехи в яблочную смесь и варить ещё 15 минут. За 5 минут до окончания варки добавить в смесь молотую корицу. Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам и накрыть стерилизованными крышками.