Ореховое варенье очень необычное на вкус и крайне полезное для здоровья.

Мало кто знает, что из грецкого ореха можно приготовить необычайно вкусное и полезное варенье. Такое лакомство можно добавлять в выпечку или есть с чаем, а сиропом рекомендуется полить мороженое. Варенье из грецкого ореха готовят как из зеленых, так и из спелых плодов.

Варенье из грецкого ореха: польза и вред

Такой десерт очень богат йодом, а дефицит этого элемента есть у большинства украинцев. Лакомство повышает иммунитет и облегчает самочувствие при простуде. Польза орехового варенья особенно заметна при заболеваниях щитовидной железы. Также такое варенье улучшает потенцию у мужчин.

Ореховое варенье вредно при диабете, лишнем весе и избытке йода в организме.

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Простое варенье из зеленого грецкого ореха

Молодые зеленые грецкие орехи - 1 кг.

Сахар - 1 кг.

Вода - 300 мл.

Пряности по вкусу: молотая корица, гвоздика, анис, кардамон.

Какао - 2 ст.л.

Отберите молодые орехи с мягкой кожурой, которые легко разрезаются ножом. Пересыпать плоды в большую емкость, залить водой и оставить на 15-20 дней. Воду менять каждый день. Вымачивать орехи нужно для того, чтобы с них ушла горечь.

После вымачивания варить орехи 90 минут, пока они не будут легко протыкаться зубочисткой. Смешать 300 мл воды с сахаром и довести до кипения. Варить сироп, пока сахар не растворится. В сироп выложить орехи и варить варенье 90 минут. Корицу положить в середине варки, а остальные специи и какао - за 10 минут до конца. Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам.

Ореховое варенье из спелых орехов и яблок

Яблоки - 500 г.

Орехи грецкие (ядра) - 100 г.

Лимон - 0.5 шт.

Сахар - 500 г.

Вода - 200 мл.

Душистый перец - 5 шт.

Гвоздика в бутонах - 5 шт.

Корица молотая - 0.5 ч.л.

Яблоки вымыть и очистить от кожуры, удалить серединки. Нарезать яблоки небольшими кубиками. Выложить яблоки в кастрюлю, залить водой и засыпать сахаром, выжать сок половины лимона. Добавить гвоздику и душистый перец. Довести до кипения и варить 15 минут, регулярно помешивая варенье ложкой.

Орехи измельчить блендером или кофемолкой. Добавить орехи в яблочную смесь и варить ещё 15 минут. За 5 минут до окончания варки добавить в смесь молотую корицу. Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам и накрыть стерилизованными крышками.

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