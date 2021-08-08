Медовый Спас 2021: что приготовить - рецепты вкусных блюд / 1zoom.ru

Святят на Медовый Спас не только мед (как следует из названия), но еще воду и мак. Детальнее читайте в нашем материале Медовый Спас 2021: когда празднуют, традиции, приметы, что нельзя делать.

По сути, если добавить в рецепт праздничного блюда на Медовый Спас хоть один освященный ингредиент (хоть воду, хоть мак, хоть мед) – такое блюдо уже считается освященным. 

Только важно помнить: в церковный праздник 14 августа стартует Успенский пост 2021. Поэтому, даже если человек не соблюдает пост, добавлять освященный продукт к мясу (если, к примеру, решили сделать говядину в меду) – большой грех. Также мясные продукты (как и алкоголь) нельзя освящать в церкви на Медовый Спас.

На Медовый Спас готовят к столу коржи с маком, плюшки и блинчики, а также всеразличные пироги и рулеты с начинками из мака и мёда. В некоторых регионах медово-маковую массу подают отдельно – и потом просто макают в нее блинчики или кусочки хлеба.

Шулики на Медовый Спас: рецепт традиционный

  • мука – 450 г
  • мед – 100 г
  • мак – 280 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 100 г + одну ст. л.
  • вода – 300 мл

Смешать муку с яйцом и ложечкой сахара – а потом добавить воду и перемытый мак (80 грамм), и замесить тесто.

Коржики надо раскатывать тонко. Выпекаются они до готовности в духовке. Потом поломать на небольшие части.

Оставшийся мак растереть с оставшимся сахаром, добавить мед и стакан воды. Сладкую смесь, что получилась, смешать с кусочками коржей.

Салат с манго и моцареллой с медовой заправкой

  • сельдерей — 3 стебля
  • манго — 1 шт
  • моцарелла — 5 шариков
  • руккола — 50 г
  • 3 листа салата
  • чили — 5 шт
  • горчица — 5 г
  • мёд — 20 г
  • масло — 50 г

Сначала лучше сделать заправку из мёда (советуем гречишный), оливкового масла и горчицы.

Сельдерей и манго очистить и нарезать на тонкие слайсы или толстые кубики (можно и так, и так). Шарики моцареллы тоже нарезать.

Смешать и в закрытой емкости потрусить ингредиенты, чтобы те пропитались соком друг друга.

Зелень меленько порвать прямо руками.

Соединить все части салата. По желанию можно добавить острый чили для пикантности.

Маленькая хитрость: заливать заправкой лучше непосредственно перед подачей или вообще подать соусник с заправкой отдельно.

Медовик с малиной и медом

  • мука – 185 г
  • мёд – 85 г
  • сахарозаменитель – 90 г
  • три яйца
  • сливочное масло – 50 г
  • сода – чайная ложка

Для крема:

  • малина – 200 г
  • сметана – 200 г двадцатипроцентной
  • сахзам – 80 г

Мед растопить. Добавлять постепенно в него соду и довести на огне до карамельного оттенка – активно помешивая. Добавить сливочное масло и размешивать до растворения. Дать остыть.

Взбить яйца, постепенно подсыпая сахзам до осветления. Затем смешать с остывшей смесью меда, добавить просеянную муку – и вымесить тесто.

Коржи выпекать около семи минут при температуре 160 градусов.

Приготовить крем: сбить малину блендером, протереть и добавить сахзам. Варить на среднем огне до легкого загустения. Дать остыть и отправить в холодильник на час. После этого добавить сметану и всё это перемешать.

Кремом, что получился, промазывают коржи и собирают их в один торт. Обрезками тортик можно украсить. Затем его нужно отправить в холодильник настояться – хотя бы на час.

Овсяное печенье для тонкой талии

  • овсяные хлопья— 300 г
  • мед — 3 ст. л.
  • кефир — 300 мл
  • изюм — 40 г
  • корица
  • ванилин

Хлопья в кефире замочить, а изюм в крутом кипятке – минут на сорок. Кефир тоже можно заменить горячей водой.

Затем смешать все ингредиенты. Если хочется, то можно добавить в это печенье любые сухофрукты.

Выпекать на противне с бумагой для выпечки около получаса при 180-200 градусах.

Медовый сбитень

  • 500 г мёда
  • 1,5 л. воды
  • 50 г дрожжей
  • 5 г имбиря
  • 5 г гвоздики
  • 5 г душистого перца
  • 5 г корицы

Нагреть воду до кипения – добавить мед и снова дать закипеть, все время снимая пену.

Потом добавляют специи: гвоздику, корицу, имбирь и душистый перец. И снова прокипячивают. Потом дать остыть.

Развести в небольшом количестве теплой воды дрожжи и смешать с медовым отваром.

Смесь разлить по бутылкам и оставить в теплом месте на 12 часов. Потом бутылки плотно закрывают и оставляют в холоде на пару недель, чтобы медовый напиток созрел.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Автор: Диана Беловодская