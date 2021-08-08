Святят на Медовый Спас не только мед (как следует из названия), но еще воду и мак. Детальнее читайте в нашем материале Медовый Спас 2021: когда празднуют, традиции, приметы, что нельзя делать.
По сути, если добавить в рецепт праздничного блюда на Медовый Спас хоть один освященный ингредиент (хоть воду, хоть мак, хоть мед) – такое блюдо уже считается освященным.
Только важно помнить: в церковный праздник 14 августа стартует Успенский пост 2021. Поэтому, даже если человек не соблюдает пост, добавлять освященный продукт к мясу (если, к примеру, решили сделать говядину в меду) – большой грех. Также мясные продукты (как и алкоголь) нельзя освящать в церкви на Медовый Спас.
На Медовый Спас готовят к столу коржи с маком, плюшки и блинчики, а также всеразличные пироги и рулеты с начинками из мака и мёда. В некоторых регионах медово-маковую массу подают отдельно – и потом просто макают в нее блинчики или кусочки хлеба.
Шулики на Медовый Спас: рецепт традиционный
- мука – 450 г
- мед – 100 г
- мак – 280 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 100 г + одну ст. л.
- вода – 300 мл
Смешать муку с яйцом и ложечкой сахара – а потом добавить воду и перемытый мак (80 грамм), и замесить тесто.
Коржики надо раскатывать тонко. Выпекаются они до готовности в духовке. Потом поломать на небольшие части.
Оставшийся мак растереть с оставшимся сахаром, добавить мед и стакан воды. Сладкую смесь, что получилась, смешать с кусочками коржей.
Салат с манго и моцареллой с медовой заправкой
- сельдерей — 3 стебля
- манго — 1 шт
- моцарелла — 5 шариков
- руккола — 50 г
- 3 листа салата
- чили — 5 шт
- горчица — 5 г
- мёд — 20 г
- масло — 50 г
Сначала лучше сделать заправку из мёда (советуем гречишный), оливкового масла и горчицы.
Сельдерей и манго очистить и нарезать на тонкие слайсы или толстые кубики (можно и так, и так). Шарики моцареллы тоже нарезать.
Смешать и в закрытой емкости потрусить ингредиенты, чтобы те пропитались соком друг друга.
Зелень меленько порвать прямо руками.
Соединить все части салата. По желанию можно добавить острый чили для пикантности.
Маленькая хитрость: заливать заправкой лучше непосредственно перед подачей или вообще подать соусник с заправкой отдельно.
Медовик с малиной и медом
- мука – 185 г
- мёд – 85 г
- сахарозаменитель – 90 г
- три яйца
- сливочное масло – 50 г
- сода – чайная ложка
Для крема:
- малина – 200 г
- сметана – 200 г двадцатипроцентной
- сахзам – 80 г
Мед растопить. Добавлять постепенно в него соду и довести на огне до карамельного оттенка – активно помешивая. Добавить сливочное масло и размешивать до растворения. Дать остыть.
Взбить яйца, постепенно подсыпая сахзам до осветления. Затем смешать с остывшей смесью меда, добавить просеянную муку – и вымесить тесто.
Коржи выпекать около семи минут при температуре 160 градусов.
Приготовить крем: сбить малину блендером, протереть и добавить сахзам. Варить на среднем огне до легкого загустения. Дать остыть и отправить в холодильник на час. После этого добавить сметану и всё это перемешать.
Кремом, что получился, промазывают коржи и собирают их в один торт. Обрезками тортик можно украсить. Затем его нужно отправить в холодильник настояться – хотя бы на час.
Овсяное печенье для тонкой талии
- овсяные хлопья— 300 г
- мед — 3 ст. л.
- кефир — 300 мл
- изюм — 40 г
- корица
- ванилин
Хлопья в кефире замочить, а изюм в крутом кипятке – минут на сорок. Кефир тоже можно заменить горячей водой.
Затем смешать все ингредиенты. Если хочется, то можно добавить в это печенье любые сухофрукты.
Выпекать на противне с бумагой для выпечки около получаса при 180-200 градусах.
Медовый сбитень
- 500 г мёда
- 1,5 л. воды
- 50 г дрожжей
- 5 г имбиря
- 5 г гвоздики
- 5 г душистого перца
- 5 г корицы
Нагреть воду до кипения – добавить мед и снова дать закипеть, все время снимая пену.
Потом добавляют специи: гвоздику, корицу, имбирь и душистый перец. И снова прокипячивают. Потом дать остыть.
Развести в небольшом количестве теплой воды дрожжи и смешать с медовым отваром.
Смесь разлить по бутылкам и оставить в теплом месте на 12 часов. Потом бутылки плотно закрывают и оставляют в холоде на пару недель, чтобы медовый напиток созрел.
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