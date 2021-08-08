Что нужно святить в церкви на Медовый Спас и что готовить на стол в церковный праздник 14 августа – узнал УНИАН.

Святят на Медовый Спас не только мед (как следует из названия), но еще воду и мак. Детальнее читайте в нашем материале Медовый Спас 2021: когда празднуют, традиции, приметы, что нельзя делать.

По сути, если добавить в рецепт праздничного блюда на Медовый Спас хоть один освященный ингредиент (хоть воду, хоть мак, хоть мед) – такое блюдо уже считается освященным.

Только важно помнить: в церковный праздник 14 августа стартует Успенский пост 2021. Поэтому, даже если человек не соблюдает пост, добавлять освященный продукт к мясу (если, к примеру, решили сделать говядину в меду) – большой грех. Также мясные продукты (как и алкоголь) нельзя освящать в церкви на Медовый Спас.

На Медовый Спас готовят к столу коржи с маком, плюшки и блинчики, а также всеразличные пироги и рулеты с начинками из мака и мёда. В некоторых регионах медово-маковую массу подают отдельно – и потом просто макают в нее блинчики или кусочки хлеба.

Шулики на Медовый Спас: рецепт традиционный

мука – 450 г

мед – 100 г

мак – 280 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 100 г + одну ст. л.

вода – 300 мл

Смешать муку с яйцом и ложечкой сахара – а потом добавить воду и перемытый мак (80 грамм), и замесить тесто.

Коржики надо раскатывать тонко. Выпекаются они до готовности в духовке. Потом поломать на небольшие части.

Оставшийся мак растереть с оставшимся сахаром, добавить мед и стакан воды. Сладкую смесь, что получилась, смешать с кусочками коржей.

Салат с манго и моцареллой с медовой заправкой

сельдерей — 3 стебля

манго — 1 шт

моцарелла — 5 шариков

руккола — 50 г

3 листа салата

чили — 5 шт

горчица — 5 г

мёд — 20 г

масло — 50 г

Сначала лучше сделать заправку из мёда (советуем гречишный), оливкового масла и горчицы.

Сельдерей и манго очистить и нарезать на тонкие слайсы или толстые кубики (можно и так, и так). Шарики моцареллы тоже нарезать.

Смешать и в закрытой емкости потрусить ингредиенты, чтобы те пропитались соком друг друга.

Зелень меленько порвать прямо руками.

Соединить все части салата. По желанию можно добавить острый чили для пикантности.

Маленькая хитрость: заливать заправкой лучше непосредственно перед подачей или вообще подать соусник с заправкой отдельно.

Медовик с малиной и медом

мука – 185 г

мёд – 85 г

сахарозаменитель – 90 г

три яйца

сливочное масло – 50 г

сода – чайная ложка

Для крема:

малина – 200 г

сметана – 200 г двадцатипроцентной

сахзам – 80 г

Мед растопить. Добавлять постепенно в него соду и довести на огне до карамельного оттенка – активно помешивая. Добавить сливочное масло и размешивать до растворения. Дать остыть.

Взбить яйца, постепенно подсыпая сахзам до осветления. Затем смешать с остывшей смесью меда, добавить просеянную муку – и вымесить тесто.

Коржи выпекать около семи минут при температуре 160 градусов.

Приготовить крем: сбить малину блендером, протереть и добавить сахзам. Варить на среднем огне до легкого загустения. Дать остыть и отправить в холодильник на час. После этого добавить сметану и всё это перемешать.

Кремом, что получился, промазывают коржи и собирают их в один торт. Обрезками тортик можно украсить. Затем его нужно отправить в холодильник настояться – хотя бы на час.

Овсяное печенье для тонкой талии

овсяные хлопья— 300 г

мед — 3 ст. л.

кефир — 300 мл

изюм — 40 г

корица

ванилин

Хлопья в кефире замочить, а изюм в крутом кипятке – минут на сорок. Кефир тоже можно заменить горячей водой.

Затем смешать все ингредиенты. Если хочется, то можно добавить в это печенье любые сухофрукты.

Выпекать на противне с бумагой для выпечки около получаса при 180-200 градусах.

Медовый сбитень

500 г мёда

1,5 л. воды

50 г дрожжей

5 г имбиря

5 г гвоздики

5 г душистого перца

5 г корицы

Нагреть воду до кипения – добавить мед и снова дать закипеть, все время снимая пену.

Потом добавляют специи: гвоздику, корицу, имбирь и душистый перец. И снова прокипячивают. Потом дать остыть.

Развести в небольшом количестве теплой воды дрожжи и смешать с медовым отваром.

Смесь разлить по бутылкам и оставить в теплом месте на 12 часов. Потом бутылки плотно закрывают и оставляют в холоде на пару недель, чтобы медовый напиток созрел.

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Автор: Диана Беловодская