Как приготовить невероятное имбирное печенье с глазурью и медом - читайте на УНИАН.

Имбирное печенье - одно из самых вкусных лакомств для детей и взрослых. Его несложно приготовить самостоятельно - для этого не нужны какие-то особенные навыки. Вам понадобятся лишь простые ингредиенты, духовка и хорошее настроение.

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Имбирное печенье с медом и глазурью

Для печенья:

Мука - 450 г

Яйца - 2 шт.

Мёд - 2 ст. л

Масло сливочное - 60 г

Сахар - 180 г

Разрыхлитель - 10 г

Корица молотая - 1 ч. л

Имбирь молотый - 1 ч. л

Для глазури:

Белок - 1 шт.

Сахарная пудра - 240 г

Краситель пищевой.

Поставить водяную баню, на ней растопить сливочное масло и мед. Добавить сахар, разрыхлитель и пряности, тщательно перемешать. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме. В отдельную миску разбить яйца, взбить их венчиком или миксером. Постепенно ввести яйца в массу, помешивая, чтобы они не свернулись.

Читайте такжеЛегкие салаты на Новый год: встречаем праздник без лишних калорийСнять смесь с огня, добавить просеянную муку. Замесить крутое тесто, скатать его в шар и, обернув пищевой пленкой, убрать в холодильник на 20-30 минут. По истечение времени раскатать тесто, вырезать формочками фигурки. Выпекать 7-10 минут в духовке, разогретой до 170°C.

К сахарной пудре добавить яичный белок, перемешать до однородного состояния. Добавить пищевой краситель, смазать получившейся массой остывшее печенье. Затем в кондитерский мешок переложить белую глазурь и нарисовать контур у выпечки. Дать немного высохнуть и украшать по своему желанию.

Имбирное печенье - классический рецепт

Мука пшеничная - 250 г

Масло сливочное - 100 г

Сахарная пудра - 100 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Мед - 1 ст. л

Какао - 1 ч. л

Имбирь молотый - 1,5 ч. л

Корица молотая - 1 ч. л

Кардамон молотый - 0,5 ч. л

Гвоздика молотая - 0,5 ч. л

Перец душистый молотый - 0,25 ч. л

Сода - 0,5 ч. л

Соль - щепотка

Просеянную муку, соль, соду, какао и все специи соединить вместе и тщательно перемешать. В отдельной емкости растереть сливочное масло, сахарную пудру, мед и яйца, взбить или перемешать. Соединить все ингредиенты вместе, замесить тесто, оставить его в холодильнике на 1 час.

Тонко раскатать тесто (1 мм в высоту), желательно делать это между слоями бумаги для выпечки. Вырезать фигурки из теста и вместе с бумагой отправить их в духовку. Выпекать печенье 7-10 минут при 180°C.

Имбирное печенье "Пряничный человечек"

Для печенья:

Мука - 3,5 стакана + для раскатывания теста

Сахар коричневый - 0,5 стакана

Масло сливочное - 100 г

Патока - 0,5 стакана

Вода холодная - 1/3 стакана

Сода - 2 ч. л

Имбирь молотый - 2 ч. л

Перец душистый молотый - 0,5 ч. л

Корица молотая - 0,5 ч. л

Гвоздика молотая - 0,25 ч. л

Соль - 0,25 ч. л

Для украшения:

Сахарная пудра - 2 стакана

Молоко или вода - 2 ст. л

Ванильный сахар - 0,5 ч. л

Краситель пищевой - по желанию

Конфеты

Растопить масло при комнатной температура, духовку разогреть до 180°C, застелить противень пергаментом. В миске смешать коричневый сахар, масло, патоку и воду. Взбить миксером. Добавить остальные ингредиенты, замесить тесто и оставить на 2 часа.

Читайте такжеСалат Тигр на Новый год: красивое блюдо по восточному гороскопуТесто разделить на две части, каждую раскатать в пласт толщиной до 0.6 см. Вырезать формочками человечков, выложить на противень, оставляя расстояние до 5 см. Остатки теста соединить вместе, замесить, раскатать и вырезать человечков.

Выпекать печенье 10-12 минут при 180°C, затем охладить на решетке и выложить на тарелку. Смешать сахарную пудру с водой или молоком, добавить ваниль, перемешать до однородности. Украсить человечков глазурью и конфетами.

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Автор: Кристина Кащавцева