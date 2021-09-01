Облепиха славится своими противовоспалительными свойствами.

Полезная ягода содержит витамины А и Е, благодаря чему часто используется, как противопростудное средство. Ягоды облепихи укрепляют ткани, повышают способность иммунитета бороться с вирусами. Ранее мы рассказывали, как сделать консервированные груши на зиму, а сегодня поделимся рецептами компотов из облепихи.

Компот из облепихи и яблок

Для указанного рецепта понадобится 1 двухлитровая банка или 2 литровых.

яблоки (мелкие) - 1 кг;

облепиха - 200 гр;

сахар - 170 гр;

вода - 850 мл.

Банку и крышку для консервации тщательно промыть теплой водой с добавлением соды, затем ополоснуть проточной водой. Дополнительно простерилизовать банки. Яблоки промыть, обсушить. Облепиху также промыть, выложить на чистое полотенце, подождать, пока стечет вода.

Читайте такжеКак стерилизовать банки: 5 секретов консервации, которая не "взрывается"Банку наполнить яблоками, если купили крупные - разрезать на несколько частей и удалить косточки. Добавить облепиху. Вскипятить воду, залить фрукты в банке до самого горлышка. Накрыть крышкой, оставить на 20 минут.

По истечении этого времени слить воду в кастрюлю, приготовить сироп (на 1 л воды - 200 гр сахара). Перемешать, поставить на маленький огонь, довести до кипения и варить 1-2 минуты до полного растворения сахара. В конце залить фрукты в банке сиропом и закатать.

Компот из облепихи и малины с медом

В этом рецепте используются ингредиенты в сушеном виде - получается узвар

яблоки - 3 ст.л;

кизил - 1 ст.л;

шиповник - 1 ст.л;

боярышник - 1 ст.л;

облепиха - 1 ст.л;

черная бузина - 1 ст.л;

натуральный мед - по вкусу;

малина, клубника, груши и любые другие плоды - по желанию.

В сотейник с толстым дном налить воду, засыпать сушеные ягоды. Важно использовать только холодную воду. Поставить емкость на маленький огонь, накрыть крышкой, подождать, пока вода внутри закипит. После закипания готовить узвар около 30 минут.

Добавить сушеные яблоки, варить еще 20 минут. Обернуть узвар теплым полотенцем или пледом, оставить на 2-3 часа, чтобы узвар напитался вкусом и ароматом ягод. После этого процедить напиток через сито, по вкусу добавить мед.

Компот из облепихи с грушами

облепиха - 350 гр;

груши - 350 гр;

сахар - 300-400 гр;

вода - 1 л.

Груши промыть, нарезать на кусочки, удалить сердцевину и сложить в банки. Затем перебрать облепиху, промыть под водой и засыпать в банку. Смотрите, чтобы плоды заполнили емкость на 1\3.

Приготовить сироп: налить в кастрюлю воду, засыпать сахар, варить на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара. После этого слегка остудить сироп и постепенно залить в банки. Закатать консервацию, перевернуть и крышками вниз поставить в темное место на двое суток.

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Автор: Кристина Кащавцева