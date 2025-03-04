Козинаки готовятся очень быстро и потребуется для них одна сковородка.

Козинаки - это вкусное лакомство, которое готовят из разных видов семян и орехов, иногда добавляя сухофрукты. Обычно их покупают в магазине, однако лучше всего - приготовить самим дома. Это позволит сохранить прекрасный медовый аромат и насладиться свежими сладостями.

УНИАН разобрался, как приготовить козинаки. Оказалось, что это не так уж и сложно.

Козинаки из семечек - рецепт простой

Козинаки в домашних условиях приготовить очень легко и просто. Важно подготовить все продукты и быстро действовать.

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Вам понадобятся:

400 грамов подсолнечных семечек;

шесть столовых ложек сахара;

две столовые ложки меда;

растительное масло для смазывания;

пергамент.

Перейдем к тому, как сделать козинаки. Взвесьте все продукты. Важно учитывать, что семечки должны быть обжаренными, а не сырыми.

Пергамент нужно заранее разрезать на одинаковые квадраты. Оба смазываем растительным маслом с одной стороны. Это необходимо, чтоб козинаки не прилипали, когда мы поставим их на один лист и накроем другим.

Готовить лучше в чугунной или железной посуде. Не берите ту, которую легко поцарапать или повредить, например, с антипригарным покрытием.

Высыпаем в сковороду сахар и добавляем к нему мед. Прогреваем их на среднем огне и ждем, чтоб расплавился сахар. Помешиваем силиконовой лопаткой, пока смесь не станет карамельного цвета.

Далее всыпаем семечки и интенсивно мешаем, удобнее это будет сделать ложкой. Следите, чтоб карамель покрыла все ядрышка. Важно все делать быстро - рекомендуется управиться за пару минут.

Сразу же перекладываем семечки с карамелью на промасленный пергамент и выравниваем поверхность. Не ждите, пока остынет, иначе смесь затвердеет.

Накрываем вторым листом бумаги маслом вниз и разравниваем массу, используя скалку. Затем аккуратно поднимаем пергамент и делаем ножом надрезы, отмечая форму будущих козинак. Так будет проще их поломать на порционные кусочки после застывания.

Хранить их лучше в герметичной таре. Эти козинаки - рецепт базового уровня. Вы можете усложнить его, добавляя кунжут, тыквенные семечки, клюкву или измельченный орех.

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