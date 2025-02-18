Тесто для пельменей на кипятке получается очень нежным и вкусным, не будет разваливаться при приготовлении и приятное в работе.

Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей обязательно должно быть в поваренной книге каждой хозяйки. Как правило, это безотказный вариант, который всегда дает прогнозируемый и качественный результат.

УНИАН подобрал для вас лучшее тесто для пельменей и вареников.

Вкусное заварное тесто для пельменей - простой рецепт

Это обалденное тесто для пельменей, с которым легко работать. Лепить из него одно удовольствие, так как оно податливое и не разваливается в воде. На порцию из примерно 40 пельменей необходимо взять:

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280 граммов муки;

90 миллилитров молока;

90 миллилитров воды;

две столовые ложки подсолнечного/оливкового масла;

половину чайной ложки соли.

Молоко смешиваем с водой и нагреваем до закипания. Муку нужно просеять и всыпать соль. В муке делаем вмятину, вливаем масло, горячую молочную смесь и быстро мешаем, заваривая тесто. Дальше нужно месить руками, пока у вас не выйдет однородное эластичное тесто для пельменей. Далее его нужно накрыть чем-то, чтоб оно не обветрилось, и оставить отдыхать.

Катаем тесто в узкий рулет, режем на кусочки и раскатываем их в кружочки. После можно лепить пельмени или вареники. Стоит отметить, что при повторной раскатке тесто будет на ощупь резиновым и тугим. Именно по этой причине мы оставляли его отдохнуть после замеса. Эти же качества позволяют пельменям и вареникам держать форму и не разваливаться в кипятке. Само же тесто очень нежное на вкус.

Для начинки вам нужно взять:

любое мясо - 500-550 граммов;

чеснок - 3-4 зубчика;

лук - 150 граммов;

соль - ⅔ ч.л;

перец - 0,5 ч.л.

Мясо, чеснок и лук перемалываем в мясорубке. Добавляем специи и тщательно перемешиваем.

Получившиеся пельмени можно готовить сразу или заморозить и варить позже.

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