Классическое тесто для пельменей не всегда является лучшим вариантом / фото ua.depositphotos.com

Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей обязательно должно быть в поваренной книге каждой хозяйки. Как правило, это безотказный вариант, который всегда дает прогнозируемый и качественный результат.

УНИАН подобрал для вас лучшее тесто для пельменей и вареников.

Вкусное заварное тесто для пельменей - простой рецепт

Это обалденное тесто для пельменей, с которым легко работать. Лепить из него одно удовольствие, так как оно податливое и не разваливается в воде. На порцию из примерно 40 пельменей необходимо взять:

Видео дня
  • 280 граммов муки;
  • 90 миллилитров молока;
  • 90 миллилитров воды;
  • две столовые ложки подсолнечного/оливкового масла;
  • половину чайной ложки соли.

Молоко смешиваем с водой и нагреваем до закипания. Муку нужно просеять и всыпать соль. В муке делаем вмятину, вливаем масло, горячую молочную смесь и быстро мешаем, заваривая тесто. Дальше нужно месить руками, пока у вас не выйдет однородное эластичное тесто для пельменей. Далее его нужно накрыть чем-то, чтоб оно не обветрилось, и оставить отдыхать.

Катаем тесто в узкий рулет, режем на кусочки и раскатываем их в кружочки. После можно лепить пельмени или вареники. Стоит отметить, что при повторной раскатке тесто будет на ощупь резиновым и тугим. Именно по этой причине мы оставляли его отдохнуть после замеса. Эти же качества позволяют пельменям и вареникам держать форму и не разваливаться в кипятке. Само же тесто очень нежное на вкус.

Для начинки вам нужно взять:

  • любое мясо - 500-550 граммов;
  • чеснок - 3-4 зубчика;
  • лук - 150 граммов;
  • соль - ⅔ ч.л;
  • перец - 0,5 ч.л.

Мясо, чеснок и лук перемалываем в мясорубке. Добавляем специи и тщательно перемешиваем.

Получившиеся пельмени можно готовить сразу или заморозить и варить позже.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить самый вкусный тертый пирог с вареньем.

Вас также могут заинтересовать новости: