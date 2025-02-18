Идеальное заварное тесто для вареников и пельменей обязательно должно быть в поваренной книге каждой хозяйки. Как правило, это безотказный вариант, который всегда дает прогнозируемый и качественный результат.
УНИАН подобрал для вас лучшее тесто для пельменей и вареников.
Вкусное заварное тесто для пельменей - простой рецепт
Это обалденное тесто для пельменей, с которым легко работать. Лепить из него одно удовольствие, так как оно податливое и не разваливается в воде. На порцию из примерно 40 пельменей необходимо взять:
- 280 граммов муки;
- 90 миллилитров молока;
- 90 миллилитров воды;
- две столовые ложки подсолнечного/оливкового масла;
- половину чайной ложки соли.
Молоко смешиваем с водой и нагреваем до закипания. Муку нужно просеять и всыпать соль. В муке делаем вмятину, вливаем масло, горячую молочную смесь и быстро мешаем, заваривая тесто. Дальше нужно месить руками, пока у вас не выйдет однородное эластичное тесто для пельменей. Далее его нужно накрыть чем-то, чтоб оно не обветрилось, и оставить отдыхать.
Катаем тесто в узкий рулет, режем на кусочки и раскатываем их в кружочки. После можно лепить пельмени или вареники. Стоит отметить, что при повторной раскатке тесто будет на ощупь резиновым и тугим. Именно по этой причине мы оставляли его отдохнуть после замеса. Эти же качества позволяют пельменям и вареникам держать форму и не разваливаться в кипятке. Само же тесто очень нежное на вкус.
Для начинки вам нужно взять:
- любое мясо - 500-550 граммов;
- чеснок - 3-4 зубчика;
- лук - 150 граммов;
- соль - ⅔ ч.л;
- перец - 0,5 ч.л.
Мясо, чеснок и лук перемалываем в мясорубке. Добавляем специи и тщательно перемешиваем.
Получившиеся пельмени можно готовить сразу или заморозить и варить позже.
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