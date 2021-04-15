Помадка делает пасхи красивыми и нарядными.

2 мая христиане будут отмечать великий праздник Пасху. Обязательное блюдо этого праздника - пышная и аппетитная пасха с нарядным верхом. Для украшения пасок на верхушку наносят помадку и посыпают украшениями. Помадка не обязательно должна быть белой - можно использовать и другие яркие цвета.

Помадка для пасхи без яиц

Сахарная пудра - 150 г.

Лимонный сок - 2 ст.л.

Горячая вода - 2 ст.л.

В лимонный сок добавить сахарную пудру, влить немного горячей воды из чайника и перемешивать ложкой до побеления смеси. Если смесь не белеет, её можно взбить блендером и добавить ещё пудры. А если помадка густая - можно добавить воды.

Белковая помадка для паски

Яичный белок - 1 штука.

Сахарная пудра - 200-250 грамм.

Лимонный сок - 1-2 чайных ложки.

Читайте такжеВкусная творожная пасха: как приготовить праздничное лакомствоВенчиком немного взбить белок, добавить половину пудры и ещё раз взбить. Влить лимонный сок, после чего глазурь должна побелеть. Далее всыпать сахарную пудру до достижения нужной консистенции и продолжить взбивать венчиком. Наносить на пасху сразу после приготовления.

Как сделать цветную помадку

Сделать цветную глазурь можно добавив в неё пищевой краситель. Но если вы хотите использовать только натуральные ингредиенты, то можно взять природные красители. Для этого в помадку из первого или второго рецепта нужно добавить определенный продукт. Для красного цвета - немного свекольного или гранатового сока, для оранжевого - сок апельсина, для розового - немного ягодного варенья или сока малины, для зеленого - сок шпината.

Шоколадная помадка

Сливки жирностью не менее 30% - 150 мл.

Вода - 50 мл.

Масло сливочное - 1 ст. л.

Шоколад - 120 г.

Сахарная пудра - 1.5 ч.л.

Шоколад мелко порубить и выложить в жаропрочную посуду. Добавить воду, сахарную пудру и половину сливок. Поставить на водяную баню и мешать до растворения шоколада. Снять с огня. Остальные сливки немного нагреть и влить в шоколад. Размешивать от центра к бортикам. Добавить мелко нарезанное сливочное масло. Когда глазурь остынет до температуры тела, её можно наносить. Также глазурь можно нагреть повторно.

Читайте также другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова