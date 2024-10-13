Этот рецепт проверен годами: самая вкусная морковь по-корейски на зиму

Вкуснейшая морковь по-корейски получается именно так.

Морковь по-корейски готовят многие хозяйки, потому что эта закуска пользуется невероятным спросом. Ее можно подавать к столу в самостоятельном виде или готовить салаты - в любом случае, запастись на зиму несколькими баночками морковки нужно обязательно.

Морковь по корейски - рецепт с кориандром

Из указанного количества ингредиентов получается 2 банки по 0.5 кг.

Ингредиенты:

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870 гр моркови;

50 гр сахара;

25 мл растительного масла;

25 мл 9% уксуса;

3-4 зубчика чеснока;

0.5 ч.л соли;

0.5 ст.л кориандра;

черный перец - на кончике чайной ложки.

Запоминайте, как готовить морковь по-корейски в домашних условиях по этому рецепту.

Морковь очистить, вымыть, натереть на терке для моркови по-корейски. Чеснок очистить, натереть на мелкой терке. Добавить к моркови вместе с сахаром, солью, маслом, перцем и кориандром, перемешать. Простерилизовать банки удобным способом, выложить в них морковь.

Переместить банки в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Налить воду так, чтобы она не доходила примерно 3 см до горлышек. Накрыть банки крышками, довести воду до кипения, стерилизовать банки 15 минут. Осторожно достать их, закрыть крышками, перевернуть и проверить на герметичность. Остудить при комнатной температуре, а затем убрать в кладовую или погреб.

Именно так наилучшим образом готовится морковь по-корейски - классический рецепт на 1 кг будет иметь те же самые составляющие, только варьируется их количество. Если у вас именно килограмм моркови, вы можете добавить больше остальных ингредиентов.

Некоторые хозяйки, желая получить "тот самый" вкус, добавляют ключевую специю в морковь по-корейски - рецепт с приправой предполагает, что ко всем вышеперечисленным ингредиентам вы должны добавить 1-2 ч.л покупной приправы. Делать это или нет - ваш выбор, все зависит от вкусовых предпочтений.

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