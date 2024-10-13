Этот рецепт проверен годами: самая вкусная морковь по-корейски на зиму

Морковь по-корейски готовят многие хозяйки, потому что эта закуска пользуется невероятным спросом. Ее можно подавать к столу в самостоятельном виде или готовить салаты - в любом случае, запастись на зиму несколькими баночками морковки нужно обязательно.
Морковь по корейски - рецепт с кориандром
Из указанного количества ингредиентов получается 2 банки по 0.5 кг.
Ингредиенты:
- 870 гр моркови;
- 50 гр сахара;
- 25 мл растительного масла;
- 25 мл 9% уксуса;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 0.5 ч.л соли;
- 0.5 ст.л кориандра;
- черный перец - на кончике чайной ложки.
Запоминайте, как готовить морковь по-корейски в домашних условиях по этому рецепту.
Морковь очистить, вымыть, натереть на терке для моркови по-корейски. Чеснок очистить, натереть на мелкой терке. Добавить к моркови вместе с сахаром, солью, маслом, перцем и кориандром, перемешать. Простерилизовать банки удобным способом, выложить в них морковь.
Переместить банки в кастрюлю, дно которой застелено полотенцем. Налить воду так, чтобы она не доходила примерно 3 см до горлышек. Накрыть банки крышками, довести воду до кипения, стерилизовать банки 15 минут. Осторожно достать их, закрыть крышками, перевернуть и проверить на герметичность. Остудить при комнатной температуре, а затем убрать в кладовую или погреб.
Именно так наилучшим образом готовится морковь по-корейски - классический рецепт на 1 кг будет иметь те же самые составляющие, только варьируется их количество. Если у вас именно килограмм моркови, вы можете добавить больше остальных ингредиентов.
Некоторые хозяйки, желая получить "тот самый" вкус, добавляют ключевую специю в морковь по-корейски - рецепт с приправой предполагает, что ко всем вышеперечисленным ингредиентам вы должны добавить 1-2 ч.л покупной приправы. Делать это или нет - ваш выбор, все зависит от вкусовых предпочтений.