"Жень, послушай меня": Зеленский на встрече с бизнесменами позвонил главе госбанка из-за их жалоб (видео)

Он требовал принять решение, чтобы люди могли погасить кредиты через год.

Смотрите видео с 52:14

Президент Владимир Зеленский лично позвонил главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру после того, как бизнесмены Хмельницкой области сообщили ему о сложностях с реструктуризацией собственных кредитов.

Это произошло 3 июня во время рабочей встречи президента с бизнесом на Хмельнитчине, пишет ТСН.

Читайте такжеЗеленский посетил кафе в Хмельницком - в сети гадают, не нарушило ли заведение карантинные ограничения (фото)

По словам предпринимателей, они в течение месяца пытались реструктуризировать кредита, общаясь с членам правления банка. После первой телефонной беседы членов делегации президента с Мецгером, тот пообещал, что вопрос решит руководитель филиала в Хмельницком Татьяна Лундишева. Но этот ответ не устроил бизнесменов.

Тогда Зеленский решил лично позвонил Мецгеру. "Люди жалуются, что вы не выдаете никаких кредитов. А также на то, что банк не предоставляет отсрочки уплаты тела кредита. Для чего ты отправляешь их к Лундишевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит, это происходит у вас во всей стране. Это глобально решаете вы", - сказал Зеленский.

"...У вас нет решения в банковской системе, что вы людям даете отсрочку, например, на год. Когда вы это сделаете и скоммуницируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погасить кредиты через год. У них сейчас нет денег через коронавирус", - добавил президент.

Ранее в пресс-службе президента Украины показали, как в Хмельницкой области встречали Зеленского.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram