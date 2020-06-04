Зеленского застукали во время пробежки в Хмельницком (фото)

Зеленский в компании трех охранников вышел на пробежку в 7:15 утра, она длилась 48 минут.

Президент Владимир Зеленский уже неоднократно говорил, что любит бегать по утрам. Причем делает это и в отпуске, и в рабочих командировках.

Свидетелями утренней пробежки гаранта в Хмельницком стали журналисты "Украинской правды".

Зеленский в компании трех охранников начал в 7:15 утра и бегал 48 минут. За это время он преодолел 8,25 км и сжег 740 ккал.

"Я очень люблю бег, проветривается мозг", - признался президент, растягиваясь после пробежки.

"Даже больше плавания люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть... Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немножко. Вопрос даже не в скорости и не в темпе, вопрос лишь во времени. Хотя бы 30 минут. Главное — не убивать себя", - отметил Зеленский.

Председатель ОП Андрей Ермак тоже бегал с шефом, но вышел позже и немного отстал от него. Поэтому Зеленский прибежал первым.

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Также Владимир рассказал, что любит есть на завтрак.

"Я больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть", - поделился президент.

"Вообще вкусный завтрак, правда, запрещен всевозможными диетами... Иногда мы с женой его очень любим. Самый вкусный! Это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что чай и кофе с сахаром уже не пьешь. А чай с лимоном без сахара невкусный. Кофе пью без сахара. Я вообще давно все пью без сахара", - признался гарант.

"Мы очень сильно поправились (от сахара, - Ред.), и на сердце нагрузка. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо – было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек на день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немножко испорчен сахаром", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Зеленский посетил кафе в Хмельницком - в сети гадают, не нарушило ли заведение карантинные ограничения.

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