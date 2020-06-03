Зеленский посетил кафе в Хмельницком - в сети гадают, не нарушило ли заведение карантинные ограничения (фото)

Во время визита Зеленского в кафе горожане окружили заведение.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с бизнесом в Хмельницком прогулялся по центральной части города и попробовал кофе в местном заведении.

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Об этом сообщили в Офисе президента в Facebook.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят с карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", – отметил глава государства.

В ОП отметили, что по вечерам в центре города обычно собирается много молодежи. А во время визита Зеленского в кафе горожане окружили заведение, желая поздороваться с ним и сделать фото.

В комментариях к фото пишут, что, наверное, заведение нарушает карантин, ведь не похоже, что там работает летняя площадка, посетители будто бы сидят внутри кафе.

Напомним, что до 5 июня кафе и рестораны могут обслуживать клиентов только на летних площадках под открытым небом и работать на вынос.

Ранее в пресс-службе президента Украины показали, как в Хмельницкой области встречали Зеленского.

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