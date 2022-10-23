По его мнению, в Поднебесной нет оппозиции или сил, которые бы боролись против власти.

В результате съезда Компартии Китая утвердилась диктатура Си Цзиньпина.

Об этом заявил министр иностранных дел в 2007-2009 гг. Владимир Огрызко в эфире "Эспрессо"

"Я не думаю, что в Китае есть силы, которые борются против власти. Там нет формирования активного оппозиционного движения. Я думаю, что до такого Китая еще очень далеко. Очевидно, что Си Цзиньпин будет ядром политической системы и Коммунистической партии Китая", - пояснил эксперт.

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По его мнению, в Поднебесной сформировалась диктатура во главе с Си Цзиньпином.

"Си Цзиньпин будет формировать линию политической системы Китая, а все остальные будут ее поддерживать. Это означает, что в Китае сформировалась неограниченная монархия, которая будет выполнять все решения их лидера. Все остальное исчезает само собой. И итоги съезда Коммунистической партии Китая для меня являются достаточно очевидными. В частности, в Китае четко сформировалась коммунистическая диктатура", - подытожил Огрызко.

Кто такой Си Цзиньпин

Си Цзиньпин - китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года он является председателем Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председателем Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост главы страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют "верховным лидером" Китая. В 2016 году партия официально присвоила ему титул "основного" лидера.

23 октября Си Цзиньпин официально переизбрали на беспрецедентный третий срок на пост генсека Компартии Китая.

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