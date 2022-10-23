Так же Си Цзиньпин объявил, что шесть человек будут рядом с ним в качестве членов Постоянного комитета Политбюро, высшего правящего органа Китая.

Китайский лидер Си Цзиньпин официально вступил в нарушающий нормы свой третий срок правления Китаем - с железной хваткой власти, продемонстрировав новую команду лидеров, состоящую из верных союзников.

В воскресенье, через день после закрытия пятилетнего съезда Коммунистической партии, Си объявил, что шесть человек - Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си - будут рядом с ним в качестве членов Постоянного комитета Политбюро, высшего правящего органа Китая.

Состав, полный верных сторонников, ясно показал, что Си не только покончил с недавним прецедентом, возглавив партию на третьем сроке, но и сконцентрировал власть наверху в той степени, которой не наблюдалось в течение десятилетий.

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Си также раскрыл полный состав Политбюро из 24 членов, в котором впервые за последние 25 лет нет ни одной женщины, что подчеркивает недостаток женского представительства в высших эшелонах партии.

Четыре новых лица в Постоянном комитете Политбюро, состоящем из семи членов, - все они давние союзники и протеже Си: Ли Цян, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си. Новый состав расчищает ему путь к власти на третий срок с минимальными внутренними разногласиями - и подчеркивает, что близость к Си превыше всего в нынешнем политическом ландшафте Китая.

Нет места для умеренных

Масштабные перестановки в Постоянном комитете произошли после ухода ключевых партийных лидеров, не входящих в ближний круг Си, - премьера Ли Кэцяна и Ван Яна, главы высшего консультативного органа Китая. Оба ушли в отставку из высшего правящего органа, несмотря на то, что их возраст на один год ниже неофициального пенсионного возраста партии - 68 лет, и они имеют право работать еще один срок. Си в свои 69 лет на год превышает этот неофициальный предел.

Это изменение стало очевидным в субботу на закрытии съезда партии.

События дня были ненадолго прерваны неожиданной сценой, когда непосредственный предшественник Си 79-летний Ху Цзиньтао, который в последние годы страдает от слабого здоровья, был выведен из Большого зала народных собраний со своего места рядом с Си, по причинам, которые не были сразу ясны, хотя Ху, казалось, изначально не хотел уходить.

Также заметно отсутствие в новом составе Постоянного комитета, объявленном в воскресенье, 59-летнего Ху Чуньхуа, вице-премьера, который считается более близким к Ли Кэцяну и старшему Ху.

Ху Чуньхуа когда-то рассматривался в качестве кандидата на высшее руководство, но на съезде партии пять лет назад не был переведен из Политбюро в Постоянный комитет. На этот раз Ху даже вышел из нового состава Политбюро, состоящего из 24 человек, что еще раз свидетельствует о его тусклом политическом будущем и непревзойденной власти Си.

Также отсутствует четкий преемник Си. В составы Постоянного комитета до эпохи Си в качестве потенциальных преемников включали более молодых членов. Но сейчас, когда самому молодому члену комитета уже 60 лет, в этом списке нет ни одного выдающегося имени - потенциальный признак того, что Си не собирается уходить в отставку в ближайшее время.

Устранение соперников и возвышение союзников создает "беспрецедентную" ситуацию для правящего органа, который будет управлять второй по величине экономикой мира, считает Чэнь Ган, старший научный сотрудник Института Восточной Азии Национального университета Сингапура.

"Этот новый состав - не результат разделения власти или торговли лошадьми между различными фракциями, но в основном это результат или следствие власти Си. Мы вступили в новую эру, поскольку Си теперь контролирует практически все аспекты, касающиеся выработки политики и принятия решений, - сказал Чэнь. - Мы наблюдаем своего рода рецентрализацию бюрократии в Китае, что определенно повлияет на будущую экономическую и внешнеполитическую траекторию Китая".

Расширение контроля

В то время как состав, представленный в воскресенье, является высшим эшелоном Коммунистической партии, выбранные лица будут занимать высшие государственные должности, поскольку назначения будут производиться в ближайшие месяцы перед ключевым заседанием законодательного органа страны в марте.

Новый состав означает, что Си также получит больший контроль над всеми аспектами китайского государства, включая экономику, которая традиционно является сферой компетенции премьера, возглавляющего Государственный совет.

Ожидается, что теперь эта должность будет передана в руки главы партии Шанхая Ли Цяна, давнего приверженца Си, который был назначен на роль номер два в партии, несмотря на обратную реакцию, последовавшую за хаотичным двухмесячным блокированием Ковида-19 в Шанхае в начале этого года.

Назначение Ли является одним из нескольких "нарушающих нормы" элементов перестановок в руководстве страны в этом году, по словам Виктора Ши, эксперта по политике китайских элит из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который отметил, что назначение Ли поставит во главе этого органа лидера без опыта работы в Госсовете, чего не наблюдалось уже несколько десятилетий.

"Китайская экономика и сам Госсовет сегодня намного сложнее, чем в 1980-е годы. Отсутствие такого опыта, по крайней мере, на начальном этапе сделает работу по управлению государственным аппаратом Китая гораздо более сложной", - сказал Ши, автор книги "Коалиции слабых", посвященной политике элиты в Китае в последние десятилетия.

Между тем, концентрация власти "вносит определенную нездоровую динамику в выработку политики, поскольку близкие к нему люди - это те, кто за годы работы отточил навыки всегда соглашаться и поддерживать мнение Си Цзиньпина", - сказал он.

Среди других новых членов - 66-летний Цай, партийный босс Пекина и один из самых доверенных лиц Си; 66-летний Ли Си, нынешний партийный глава южной экономической провинции Китая Гуандун и доверенный союзник Си, который, как ожидается, будет курировать организацию по борьбе с коррупцией; и 60-летний Динг, начальник штаба и близкий помощник Си.

Третий срок

Новая динамика власти также предвещает триумф для программы Си по продвижению Китая вперед в ближайшие годы.

"Красная нить очевидна - Си Цзиньпин и его группа укрепляют свою власть, вопрос в том, с какой целью", - сказал Дэвид Гудман, директор Центра изучения Китая при Сиднейском университете.

Он указал на вероятные дискуссии между лидерами в последние годы о том, как продвигать экономическое развитие, включая вопрос о том, в какой степени в Китае существует государство и частный сектор, и дебаты о насущных экономических потребностях в сравнении с "общим процветанием" - видением сокращения разрыва в благосостоянии Китая.

"Что я вынес из этой конференции, так это (акцент на) общее процветание, которое теперь закреплено в уставе партии", - сказал Гудман.

В дополнение к уходу Ли и Вана, которые ассоциируются со значительно уменьшившейся фракцией Коммунистической молодежной лиги, поддерживаемой Ху Цзиньтао, другие люди, известные своей более дружественной к рынку позицией, такие как чиновники финансового ведомства Лю Хэ, И Ган и Го Шуцин, также больше не входят в элитный Центральный комитет партии, состоящий из 205 членов. Выживание 69-летнего члена ЦК Ван И также свидетельствует о поддержке агрессивной внешнеполитической позиции Китая.

Но, несмотря на беспрецедентное пребывание Си у власти, его путь необязательно будет гладким, учитывая внутренние экономические проблемы и напряженные международные отношения, на которые Си намекнул во вступительном слове на съезде партии в прошлое воскресенье.

"Сегодня мир сталкивается с беспрецедентными вызовами. На предстоящем пути, независимо от сильных ветров, волнений и даже опасных штормов, народ всегда будет нашей самой надежной опорой и твердой уверенностью", - сказал Си журналистам в воскресенье, представив свою новую команду руководителей.

Постоянный комитет, укомплектованный лоялистами, может сделать высший орган "командой всех людей Си", но это "не обязательно означает, что Си станет всесильным верховным лидером и сможет делать все что угодно", говорит Ян Чжан, доцент Школы международной службы Американского университета.

"Его неограниченная власть будет сдерживаться ограниченными возможностями и уменьшающейся энергией по мере его старения", - сказал он.

Между тем, соратники Си сами разделятся на различные блоки и будут бороться за власть, а полный контроль Си также означает, что его команда будет нести полную ответственность за любую ошибку в политике и может спровоцировать более сильный международный отпор со стороны западных стран во главе с США, считает Чжан.

"Все эти сценарии сделают его третий - и, возможно, четвертый - срок не таким легким, как ожидалось", - сказал он.

Кто такой Си Цзиньпин - справка

Си Цзиньпин - китайский государственный, политический и партийный деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года.

Он является председателем Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют "верховным лидером" Китая.

В 2016 году партия официально присвоила ему титул "основного" лидера.

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