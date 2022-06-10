Зеленский подарил Уоллесу в рамке почтовые марки и конверт "Русский военный корабль... Все!".

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Благодарен в целом Великобритании, правительству, премьер-министру. Мы можем об этом говорить - будем благодарными долго. Война - это большое проявление того, кто наши настоящие друзья", - подчеркнул президент.

"Мы очень часто общаемся с премьер-министром Борисом Джонсоном. Я знаю, что на уровне министров такой же теплый контакт, и я знаю, на уровне главы Офиса есть контакт с британской стороной", - добавил президент.

Зеленский отметил, что благодарен за настоящую объединенную работу между Украиной и Британией.

"Эти слова постоянно переходят к действиям. И это очень важная разница между отношениями Украины с Британией и другими государствами", - сказал глава государства.

В заметке к видео Зеленский отметил, что "оружие, финансы, санкции – три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины".

Также Зеленский подарил Уоллесу в рамке почтовые марки и конверт "Русский военный корабль... Все!".

Кроме того, во встрече участвовали руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский.

Украина и членство в ЕС:

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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