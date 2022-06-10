Президент ожидает, чтобы Европа подкрепила действиями слова о принадлежности украинского народа к европейской семье.

Европейский Союз может сделать исторический шаг и доказать, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семье не являются пустыми.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время обращения к участникам Копенгагенского демократического саммита.

"На украинской границе, на украинском Донбассе, под Харьковом, на юге Украины мы можем сейчас видеть, что украинский народ действительно готов подкрепить слова о своей независимости соответствующими действиями на защиту независимости. Но, где та граница, на которой будет видно, что и Европа готова подкрепить все важные для себя слова ответными действиями?", - спросил Зеленский.

"Почему, если опросы показывают, что 71 процент европейцев считают Украину частью европейской семьи, до сих пор есть политические скептики, которые колеблются, позволять ли нам движение в Европейский Союз?"- добавил глава государства.

"Почему, если базовые ценности Европы предусматривают, что каждый народ имеет одинаковое значение и его должны одинаково уважать, украинскому народу так долго говорят о том, что он должен остаться в "серой" зоне между Европейским Союзом и Россией? Почему, если Россия цинично нарушает буквально все жизненно важные документы международного права, до сих пор остаются те, кто колеблется, или блокировать любые отношения с таким государством?", - сказал президент.

По его убеждению, эти вопросы указывают на то, что европейская система может проиграть, если слова не будут подкрепляться действиями. "Демократическая система может проиграть даже на нашем континенте, если не будет действий", - сказал президент.

"Поэтому первое – надо наконец убрать эту "серую" зону, которая так соблазняет российскую державу. Надо переходить к действиям от слов о том, что Украина – это часть европейской семьи. В ближайшие недели Евросоюз может сделать исторический шаг, который докажет, что слова о принадлежности украинского народа к европейской семьи не являются пустыми", - подчеркнул Зеленский.

"Второе - нужны действенные, юридически обязывающие гарантии безопасности в обновленной архитектуре безопасности для европейского континента. Такую систему гарантий мы прорабатываем сейчас для Украины. И только тогда, когда она появится, можно будет уверенно говорить, что тысячи слов на страницах конвенций, уставов, договоров и меморандумов – это не просто слова, а реальность, которая подкрепляется действиями", - заявил президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что нужно также наконец научиться действовать превентивно.

"Не просто реагировать, а действовать уже тогда, когда только прозвучали слова об агрессии. Когда уже становится понятным, что война может начаться в любой момент. Агрессор должен почувствовать силу демократического мира, силу международного права уже тогда, когда только собирается нарушить имеющиеся базовые нормы", - подчеркнул Зеленский.

"И третий обязательный пункт - все военные преступники всегда должны нести ответственность. Справедливость должна сказать свое слово. И слово справедливости должно быть подкреплено действиями. За каждую смерть, причиненную в Украине российскими солдатами, за каждые пытки и изнасилования, за каждый разрушенный город, за депортацию взрослых и детей должны ответить и те, кто это делал непосредственно, и те российские командиры и политики, которые отдавали такие приказы", - отмечает Зеленский.

Как сообщал УНИАН, решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: