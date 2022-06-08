За резолюцию проголосовали 438 парламентариев, 65 - высказались против, еще 94 - воздержались.

В Европарламенте рекомендовали предоставить Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом говорится в резолюции о внешней политике и политике по безопасности и обороне ЕС "после агрессивной войны России против Украины", принятой евродепутатами на пленарном заседании в Страсбурге в среду, 8 июня, пишет DW.

За резолюцию проголосовали 438 парламентариев, 65 - высказались против, еще 94 - воздержались.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться, что "Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС в качестве четкого политического сигнала солидарности с народом Украины".

Речь идет о декларации неформального саммита ЕС в Версале. Она, впрочем, была очень осторожной в формулировках, признала лишь европейские стремления Украины и добавила, что страна входит в европейскую семью народов.

Решение Евросовета ожидается на саммите 23-24 июня.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

18 марта Зеленский по результатам разговора с президентом Еврокомиссии сообщил, что заключение ЕК по заявке на членство будет подготовлено в течение нескольких месяцев.

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