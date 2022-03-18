Кабмину и ЕК даны соответствующие поручения.

Вывод Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский по результатам разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн.

Зеленский отметил, что разговор был "предметным".

"Вывод ЕК относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК даны поручения. Совместно движемся к нашей стратегической цели", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.

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