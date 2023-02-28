Президент подчеркнул, что Украина и ЕС "вместе в борьбе", а значит, будут "вместе и в победе".

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину подачи заявки на членство Украины в Европейском Союзе заявил, что именно с Украиной проект мирной, свободной и объединенной Европы станет совершенным.

Как написал президент в Telegram, год назад на пятый день полномасштабной войны Украина подала заявку на вступление Украины в Евросоюз.

"Мы получили кандидатство. В этом году время для решения о начале переговоров касательно членства", - отметил он.

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По мнению Зеленского, именно с Украиной "величественный проект мирной, свободной и объединенной Европы" станет совершенным.

"Мы вместе в борьбе, а значит, будем вместе и в победе. Да здравствует Европа! Да здравствует свобода", - подчеркнул глава государства.

Вступление Украины в ЕС: подробности

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

В то же время Европейская комиссия представила семь рекомендаций, необходимых для сохранения статуса страны-кандидата на вступление в евросообщество и дальнейшего перехода к предвступным переговорам о присоединении.

2 февраля 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сейчас демонстрирует прогресс в выполнении рекомендаций. Весной будет представлена устная оценка по выполнению Украиной семи требований, а осенью - большой письменный отчет.

3 февраля президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что никаких временных рамок для возможного вступления Украины в Евросоюз не установлено.

Зеленский надеется, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в этом году.

Литовский политик, член Европейского парламента Андрюс Кубилюс заявил, что если переговоры о вступлении Украины в ЕС начинаются в этом году, Украина вполне реально может стать членом Евросоюза в 2029 году.